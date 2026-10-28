Capturan a joven con más de 700 dosis de droga en Lomas del Carmen, SPS

San Pedro Sula, Honduras. Un joven de 19 años fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en posesión de 762 envoltorios de supuesta cocaína y un arma de fuego, durante un operativo ejecutado en la colonia Indiana, sector Lomas del Carmen, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras. Durante la inspección, los investigadores encontraron 762 envoltorios plásticos que contenían un polvo blanco, presumiblemente cocaína, los cuales eran transportados en una mochila de color negro con gris. Además, le decomisaron un arma de fuego, varios cartuchos sin percutir y la motocicleta en la que se movilizaba.

El joven es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

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