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Tras cuatro años de espera, Honduras retoma la entrega de placas vehiculares

El Instituto de la Propiedad comenzará el 4 de noviembre la entrega gradual de placas metálicas fabricadas en Honduras, con el objetivo de reducir el rezago de más de 1.1 millones de matrículas

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 15:00 -
  • Fernando Maldonado
Tras cuatro años de espera, Honduras retoma la entrega de placas vehiculares

El presidente Nasry Asfura participó en el inicio de la producción nacional de placas metálicas para vehículos en Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras. El Instituto de la Propiedad (IP) anunció que el 4 de noviembre comenzará la entrega gradual y ordenada de las primeras placas metálicas para vehículos, con el propósito de reducir el rezago acumulado de más de 1.1 millones de matrículas.

La institución informó que Honduras ya fabrica sus propias placas vehiculares en Tegucigalpa, mediante tecnología de la empresa alemana Tönnjes y con participación de mano de obra hondureña capacitada.

El presidente Nasry Asfura participó en el inicio de la producción, un proyecto que, según lo informado, permitirá generar empleos directos e indirectos y avanzar en la atención de la mora en la entrega de matrículas.

El proceso busca poner fin progresivamente al uso de placas provisionales de papel que han utilizado miles de conductores ante la falta de identificaciones metálicas, un problema que se ha prolongado durante varios años.

La entrega se desarrollará de manera gradual y ordenada, por lo que los propietarios de vehículos deberán estar pendientes de las disposiciones que establezca el IP para la distribución de las nuevas matrículas.

El principal desafío será atender el rezago superior a 1.1 millones de placas y garantizar que la producción y entrega respondan a la demanda acumulada de los conductores hondureños.

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Redacción web
Fernando Maldonado

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