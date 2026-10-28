Nasry Asfura adelanta precio de los combustibles para el lunes 2 de noviembre

Tegucigalpa. Los consumidores hondureños tendrán una reducción en los precios de las gasolinas a partir del lunes 2 de noviembre, mientras que el diésel registrará un nuevo incremento que será cubierto por el Gobierno, según anunció el presidente Nasry Asfura. El mandatario explicó que la gasolina superior disminuirá 2.62 lempiras por galón y la regular tendrá una rebaja cercana a un lempira. En cambio, el diésel experimentará un alza de 8.68 lempiras, aunque el subsidio estatal evitará que ese aumento se traslade al precio que pagan los usuarios.

"La gasolina regular el lunes baja casi un lempira y la súper baja 2.62; el diésel sube pero todo es absorbido por el gobierno mediante el pago de los impuestos", indicó Asfura. En San Pedro Sula, la gasolina súper tuvo esta semana una rebaja de 2.82 lempiras, con un nuevo precio de L149.45 por galón. Por su parte, la regular disminuirá L1.41, hasta ubicarse en 134.97 lempiras. En la zona central, el galón de gasolina superior pasaría de 154.51 a 151.89 lempiras con la variación anunciada. Para el diésel, el gobernante aseguró que el precio se mantendrá en 153.53 lempiras en las regiones central y sur del país, pese al encarecimiento previsto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asfura también señaló que el Estado ha asumido los aumentos acumulados del diésel durante las últimas semanas. "En cuatro lunes el diésel ha subido 32.63 lempiras pero lo ha cubierto el gobierno. El lunes 2 de noviembre la tendencia es que subirá 8.68 lempiras, pero también lo asume el gobierno", afirmó.