Siniestro: hallan restos de perros en casa de vendedor de tacos mexicanos en Siguatepeque

La Policía Nacional informó que un hombre de 31 años fue detenido durante un allanamiento de morada en el barrio Zaragoza de esa ciudad. Al sospechoso se le supone responsable del delito de maltrato animal.
De acuerdo con el reporte policial, las diligencias comenzaron tras varias denuncias presentadas por vecinos del sector, quienes alertaron sobre los fuertes olores putrefactos que emanaban de la vivienda. Las quejas llevaron a las autoridades a intervenir el lugar para verificar lo que ocurría en su interior.
Durante el allanamiento, los agentes encontraron varios restos cadavéricos de caninos en el patio de la propiedad. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente cuántos animales corresponden a los restos localizados ni cuánto tiempo llevaban en ese estado.
Además, en el inmueble fueron encontrados tres perros con vida, pero en condiciones críticas de nutrición y salud, según el informe de la Policía Nacional.
El caso también ha puesto bajo investigación el establecimiento de venta de tacos mexicanos que funciona en la propiedad. No obstante, las autoridades no han confirmado que los restos de los animales estén relacionados con la preparación o comercialización de alimentos, por lo que esa posibilidad no debe darse por establecida sin pruebas.
La investigación busca determinar qué provocó la muerte de los caninos cuyos restos fueron encontrados, así como establecer si existió maltrato y quiénes podrían tener responsabilidad en los hechos.
El detenido, de 31 años, es originario de Tegucigalpa, Francisco Morazán, y reside actualmente en Siguatepeque. Tras su captura, fue puesto a la orden del Ministerio Público para que se continúe el procedimiento legal correspondiente por el presunto delito de maltrato animal.
La Policía Nacional, a través de la Jefatura Regional número 3 y la Unidad Metropolitana de Policía número 16, mantiene las diligencias relacionadas con el caso.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso permanece bajo análisis de las autoridades competentes.
La responsabilidad del detenido deberá establecerse mediante el debido proceso, mientras se espera que los peritajes forenses esclarezcan el origen de los restos hallados y aporten respuestas sobre lo ocurrido en la vivienda del barrio Zaragoza.