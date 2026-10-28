Ley Casa Segura: Hondureños podrán ejercer legítima defensa en casas, negocios y vehículos

Tegucigalpa. El Congreso Nacional consolidó un hito en materia de seguridad ciudadana al aprobar, dentro del cuarto paquete de reformas penales, la denominada Ley Casa Segura, un instrumento jurídico orientado a respaldar la legítima defensa en el territorio nacional.

La disposición modifica de forma directa el artículo 30 del Código Penal para establecer una presunción de licitud a favor de quien repele una agresión violenta dentro de su propiedad.

Con este cambio legal, las autoridades judiciales y policiales no podrán criminalizar de manera automática a las personas que usen medios de defensa para proteger su vida o su patrimonio.

El beneficio normativo abarca viviendas, locales comerciales, fincas, haciendas y vehículos ocupados, evitando que la víctima sufra prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones.

Esta medida busca frenar los abusos procesales que sufrían los ciudadanos honrados, quienes terminaban encarcelados o pagando cuantiosas fianzas tras defenderse de delincuentes en sus propios inmuebles.

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“El día de ayer con mucha alegría le informo al pueblo hondureño que hemos aprobado un nuevo paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, todo esto con el objetivo de recuperar la paz y la tranquilidad y de proteger a las familias que actualmente están vulnerables ante el clima de inseguridad”, expresó Alex Berríos, diputado del Partido Liberal.