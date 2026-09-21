La MS-13, la Pandilla 18 y el Cartel del Diablo, declaradas organizaciones terroristas

San Pedro Sula, Honduras. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declaró oficialmente a tres estructuras criminales como terroristas debido a su alcance delictivo en el país, con el objetivo de reducir los índices de violencia. Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, confirmó a medios de comunicación la determinación e indicó que desde “el Poder Legislativo se respaldarán las reformas y herramientas jurídicas acordadas por el CNDS, comprometiéndose a dotar a los operadores de justicia de recursos presupuestarios, logísticos y normativos para enfrentar al crimen organizado en Honduras”. Aunque Zambrano guardó reserva sobre los nombres de las tres estructuras criminales, agentes de las fuerzas de seguridad confirmaron a LA PRENSA que se trataría de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cartel del Diablo, todas catalogadas como de alta peligrosidad.

La estrategia interinstitucional surge tras la aplicación de las modificaciones al Código Penal aprobadas meses atrás, mediante las cuales se facultó al máximo órgano de seguridad del Estado para catalogar formalmente como organizaciones terroristas a aquellas estructuras criminales que amedrentan, extorsionan y atentan contra la vida de la ciudadanía. La recategorización jurídica de estas estructuras otorga facultades operativas ampliadas a los entes de seguridad, debido a que los delitos atribuidos a estos grupos pasan a ser calificados bajo la figura legal de flagrancia permanente, habilitando a la Policía y a las Fuerzas Armadas para ejecutar capturas inmediatas e intervenciones sin limitación temporal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Este lunes, el Congreso Nacional recibirá un proyecto de ley con reformas relacionadas con el sistema penitenciario. Esta iniciativa busca que los integrantes de los grupos declarados terroristas sean trasladados a módulos de máxima seguridad, aun cuando se encuentren en prisión preventiva y no tengan una sentencia condenatoria. Asimismo, se plantea la instauración de un régimen estricto y especial de comunicaciones para cortar de manera radical las órdenes delictivas que se emiten desde el interior de las cárceles, limitando los encuentros presenciales y el acceso abierto a visitas familiares, de amistades o de representantes legales de los reos peligrosos.

Otra de las contemplaciones es la creación de un circuito judicial especializado en materia de terrorismo, que nombrará jueces, magistrados y fiscales especiales para que conozcan exclusivamente estos expedientes complejos, garantizándoles protección y seguridad de alto nivel por parte del Estado. Además, se nombró al coronel Julio Alberto Ruiz Cerrato como coordinador director de la Agencia Nacional contra el Crimen.