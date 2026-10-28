¿Por qué chocaron los trenes en Toledo? Esto se sabe

El conductor del AVE, según la explicación de Puente, no disponía de un sistema informático que le advirtiera de la presencia del otro tren cuando el LZB estaba fuera de servicio. Por ello, dependía de las instrucciones que recibiera desde el centro de control. Las razones por las que no se aplicó el protocolo de circulación a la vista ni se ordenó detener el AVE siguen siendo objeto de investigación.