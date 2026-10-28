Interrogan a operario del centro de control por el accidente de tren en España

Detalló que desde Adif se piensa que la caída del LZB provocó la detención de al menos 6 trenes desde las 8:30 horas, pero que a las 8:36 horas se dio la autorización al maquinista de retomar la marcha del Ave, que recorrió unos 25 kilómetros hasta las 8:53 horas, cuando se produjo el accidente al embestir al Iryo que estaba parado en la vía.