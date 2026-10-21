Cohep advierte que alza de combustibles eleva costos de producción en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, alertó que el aumento en los precios de los combustibles está elevando los costos de producción de las empresas y afectando la economía de las familias hondureñas, en medio de la crisis internacional provocada por la guerra.
Gallardo explicó que Honduras depende de la importación de carburantes, una situación que limita la capacidad del país para incidir en las variaciones de los precios internacionales.
La dirigente empresarial señaló que los combustibles son necesarios para el desarrollo de diversas actividades económicas, desde el traslado de mercancías y pasajeros hasta el funcionamiento de maquinaria utilizada en los sectores productivos.
“Todo utilizamos combustibles”, expresó, al referirse a la dependencia que mantienen las empresas y los consumidores de estos derivados del petróleo.
Advirtió que los incrementos generan mayores gastos operativos para las compañías, lo que repercute en sus actividades y en la economía de los hogares hondureños.
Ante este panorama, Gallardo manifestó su esperanza de que la crisis internacional disminuya o llegue a su fin, lo que podría contribuir a una reducción de los precios de los carburantes y aliviar la presión sobre los sectores productivos.
En otro tema, la presidenta del Cohep se refirió a la aprobación de la nueva Ley de Energía Eléctrica y señaló que el sector empresarial espera que su aplicación genere resultados favorables a mediano y largo plazo.
Indicó que tanto las empresas como los hogares necesitan un servicio eléctrico eficiente, continuo y con tarifas competitivas, debido a su importancia para el funcionamiento de la economía nacional.
Gallardo sostuvo que las expectativas del sector privado están puestas en que la nueva legislación se traduzca en mejoras concretas para los consumidores y contribuya a crear mejores condiciones para la inversión, el emprendimiento y la producción en Honduras.