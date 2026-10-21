Cohep advierte que alza de combustibles eleva costos de producción en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, alertó que el aumento en los precios de los combustibles está elevando los costos de producción de las empresas y afectando la economía de las familias hondureñas, en medio de la crisis internacional provocada por la guerra. Gallardo explicó que Honduras depende de la importación de carburantes, una situación que limita la capacidad del país para incidir en las variaciones de los precios internacionales.

La dirigente empresarial señaló que los combustibles son necesarios para el desarrollo de diversas actividades económicas, desde el traslado de mercancías y pasajeros hasta el funcionamiento de maquinaria utilizada en los sectores productivos. “Todo utilizamos combustibles”, expresó, al referirse a la dependencia que mantienen las empresas y los consumidores de estos derivados del petróleo.