Abigail viajó a visitar a su novio y murió apuñalada tras una presunta discusión por celos

Una adolescente identificada como Abigail Lizette Flores, de 16 años, murió luego de ser víctima de un ataque con arma blanca ocurrido en la localidad de Zapata, Texas, Estados Unidos.
El hecho se registró la noche del domingo 25 de octubre de 2026, en una vivienda ubicada en Carla Street, según los reportes sobre el caso publicados por medios locales.
De acuerdo con la información, la joven, originaria de Laredo, había viajado durante el fin de semana para encontrarse con su pareja sentimental.
El incidente ocurrió alrededor de las 8:18 de la noche, cuando la adolescente resultó gravemente herida durante el ataque.
Tras lo sucedido, Abigail fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.
Posteriormente, fue enviada a San Antonio, Texas, donde recibiría atención especializada. Sin embargo, falleció durante la mañana del lunes 26 de octubre.
Por el caso, las autoridades detuvieron a Francisco Javier Torres Jr., de 20 años, quien era la pareja sentimental de la adolescente y fue señalado como sospechoso de la agresión.
Según los reportes, el joven fue acusado inicialmente de agresión agravada. No obstante, se desconoce si posteriormente se presentaron cargos adicionales relacionados con la muerte de la menor.
Familiares de Abigail manifestaron que anteriormente habían observado comportamientos preocupantes en la relación, entre ellos presuntos episodios de celos y posibles señales de violencia.
Las autoridades de Texas continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades legales en el caso.