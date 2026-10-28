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Abigail viajó a visitar a su novio y murió apuñalada tras una presunta discusión por celos

Abigail Lizette Flores residía en Laredo y había viajado durante el fin de semana para encontrarse con Javier Torres, quien era su pareja sentimental

Abigail viajó a visitar a su novio y murió apuñalada tras una presunta discusión por celos
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Una adolescente identificada como Abigail Lizette Flores, de 16 años, murió luego de ser víctima de un ataque con arma blanca ocurrido en la localidad de Zapata, Texas, Estados Unidos.
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El hecho se registró la noche del domingo 25 de octubre de 2026, en una vivienda ubicada en Carla Street, según los reportes sobre el caso publicados por medios locales.

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De acuerdo con la información, la joven, originaria de Laredo, había viajado durante el fin de semana para encontrarse con su pareja sentimental.
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El incidente ocurrió alrededor de las 8:18 de la noche, cuando la adolescente resultó gravemente herida durante el ataque.
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Tras lo sucedido, Abigail fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.
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Posteriormente, fue enviada a San Antonio, Texas, donde recibiría atención especializada. Sin embargo, falleció durante la mañana del lunes 26 de octubre.
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Por el caso, las autoridades detuvieron a Francisco Javier Torres Jr., de 20 años, quien era la pareja sentimental de la adolescente y fue señalado como sospechoso de la agresión.
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Según los reportes, el joven fue acusado inicialmente de agresión agravada. No obstante, se desconoce si posteriormente se presentaron cargos adicionales relacionados con la muerte de la menor.

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Familiares de Abigail manifestaron que anteriormente habían observado comportamientos preocupantes en la relación, entre ellos presuntos episodios de celos y posibles señales de violencia.

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Las autoridades de Texas continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades legales en el caso.
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