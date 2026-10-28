Policía abre investigación contra taquero señalado de tener perros muertos en su casa

El hallazgo de restos de varios perros y de otros tres caninos en condiciones críticas de salud motivó una intervención policial en una vivienda del barrio Zaragoza, en Siguatepeque, Comayagua, donde fue detenido un hombre de 31 años señalado por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal.
La actuación de las autoridades se produjo luego de que habitantes de la zona reportaran olores putrefactos que provenían del inmueble. A raíz de las denuncias, agentes de la Policía Nacional realizaron un allanamiento para inspeccionar la propiedad y determinar el origen de los malos olores.
Durante la diligencia, los funcionarios localizaron en el patio restos cadavéricos de varios caninos. Hasta ahora, las autoridades no han precisado la cantidad de animales a los que corresponden los restos ni el tiempo que llevaban en el lugar.
En la misma vivienda fueron encontrados tres perros vivos que, de acuerdo con el reporte policial, presentaban un estado crítico de nutrición y salud. Las condiciones en que estaban los animales forman parte de las circunstancias que deberán esclarecerse durante el proceso investigativo.
Las pesquisas también abarcan un negocio de venta de tacos mexicanos que funciona en la propiedad. Sin embargo, la Policía no ha establecido que los restos hallados tengan relación con la elaboración o comercialización de alimentos, por lo que esa posibilidad continúa sin confirmación oficial.
Los investigadores deberán determinar las causas de la muerte de los caninos, las condiciones en que permanecían los animales encontrados con vida y si existen elementos que permitan establecer responsabilidades penales por presunto maltrato.
El sospechoso, originario de Tegucigalpa, Francisco Morazán, y residente en Siguatepeque, quedó a disposición del Ministerio Público para que se siga el procedimiento legal correspondiente. La detención fue reportada por la Jefatura Regional número 3 y la Unidad Metropolitana de Policía número 16 de la Policía Nacional.
Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para esclarecer lo ocurrido en la vivienda.