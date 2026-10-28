Dos muertos y decenas de heridos deja fatal accidente de autobús en Costa Rica

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles 28 de octubre en Sarapiquí, Costa Rica, donde un autobús que transportaba a más de 50 personas volcó sobre uno de sus costados, dejando un saldo preliminar de dos mujeres fallecidas y decenas de heridos.
De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, el accidente ocurrió alrededor de las 7:55 de la mañana, lo que provocó una importante movilización de los cuerpos de emergencia para atender a los pasajeros y realizar las labores de rescate.
Las autoridades reportaron que 54 personas resultaron afectadas, entre ellas siete que fueron clasificadas en condición crítica y otras 32 en condición urgente.
La gravedad del accidente obligó a desplegar personal especializado para auxiliar a quienes permanecían dentro de la unidad.
Uno de los momentos más complicados de las labores de rescate ocurrió cuando los socorristas identificaron a cuatro personas prensadas entre los restos del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de equipos especializados para liberarlas.
El autobús terminó recostado sobre uno de sus costados, situación que dificultó la salida de los pasajeros y obligó a los rescatistas a trabajar cuidadosamente para evitar mayores lesiones.
Los servicios de emergencia realizaron una valoración inicial de las víctimas para determinar cuáles necesitaban atención médica inmediata y organizar su traslado a distintos centros hospitalarios.
Las dos personas fallecidas fueron identificadas inicialmente como mujeres, aunque no se difundieron sus identidades ni mayores detalles sobre sus edades.
La volcadura se registró sobre la ruta nacional 4, en el sector de Chiripa de Río Frío, en Horquetas de Sarapiquí, provincia de Heredia, aproximadamente 400 metros después del restaurante Palmitour, en dirección a Puerto Viejo. La unidad accidentada pertenecería a la empresa Transportes Transpal, con sede en Guápiles, en la provincia de Limón.
Además de las personas lesionadas, los bomberos detectaron un derrame de combustible procedente del vehículo, por lo que realizaron maniobras para controlar el riesgo mientras continuaban las labores de auxilio. En total, 36 personas fueron trasladadas a centros médicos, mientras que otras 13 no requirieron hospitalización.