Pichichi Liga Española: Mbappé marca y amenaza a Raphinha en la tabla de goleadores

Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española 2026-2026 tras un nuevo gol de Kylian Mbappé, que acecha a Raphinha en el Pichichi.
20. Fede Valverde - El mediocampista uruguayo marcó su primer gol de la temporada en la Liga Española en el triunfo del Real Madrid (0-3) ante el Valencia.
19. Mariano Díaz - El delantero hispano-dominicano del Alavés tiene 4 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
18. Alex Grimaldo - El defensa español del Atlético de Madrid ha marcado 4 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
17. Álex Berenguer - El extremo español del Athletic Club de Bilbao registra 4 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
16. Jude Bellingham - El mediocampista inglés del Real Madrid suma 4 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
15. Arda Güler - El mediocampista turco del Real Madrid anotó un golazo ante Valencia y llegó a 4 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
14. Roger Brugué - El delantero español del Levante suma 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
13. Pierre Emerick Aubameyang - El delantero gabonés del Deportivo de La Coruña tiene 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
12. Álex Baena - El centrocampista español del Atlético de Madrid registra 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
11. Lucas Boyé - El delantero argentino del Deportivo Alavés ha marcado 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
10. Adrián Niño - El delantero español del Málaga acumula a 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
9. Fermín López - El centrocampista español del Barcelona registra 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
8. Roberto Fernández - El delantero español del Espanyol tiene 6 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
7. Fernando Niño - El delantero español del Elche suma a 6 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
6. Sergio Camello - El delantero español del Rayo Vallecano registra 7 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
5. Ante Budimir - El delantero croata del Osasuna suma 8 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
4. Yassir Zabiri - El delantero marroquí del Racing de Santander anotó un gol en la victoria (1-2) ante Málaga y tiene 9 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
3. Lamine Yamal - El delantero español del Barcelona registra 10 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española. Este domingo juega con el Barça vs Atlético de Madrid.
2. Kylian Mbappé - El delantero francés del Real Madrid marcó en el triunfo (0-3) ante Valencia y llegó a 13 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
1. Raphinha - El delantero brasileño del Barcelona tiene 15 goles y lidera la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española 2026-2027. Este domingo se miden contra el Atlético.