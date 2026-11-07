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Pichichi Liga Española: Mbappé marca y amenaza a Raphinha en la tabla de goleadores

Se pone emocionante la tabla de goleadores de LaLiga con Mbappé y Raphinha luchando por el Pichichi.

  • Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 17:41 -
  • Juan Carlos Miranda
Pichichi Liga Española: Mbappé marca y amenaza a Raphinha en la tabla de goleadores
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Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española 2026-2026 tras un nuevo gol de Kylian Mbappé, que acecha a Raphinha en el Pichichi.
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20. Fede Valverde - El mediocampista uruguayo marcó su primer gol de la temporada en la Liga Española en el triunfo del Real Madrid (0-3) ante el Valencia.
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19. Mariano Díaz - El delantero hispano-dominicano del Alavés tiene 4 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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18. Alex Grimaldo - El defensa español del Atlético de Madrid ha marcado 4 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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17. Álex Berenguer - El extremo español del Athletic Club de Bilbao registra 4 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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16. Jude Bellingham - El mediocampista inglés del Real Madrid suma 4 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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15. Arda Güler - El mediocampista turco del Real Madrid anotó un golazo ante Valencia y llegó a 4 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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14. Roger Brugué - El delantero español del Levante suma 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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13. Pierre Emerick Aubameyang - El delantero gabonés del Deportivo de La Coruña tiene 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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12. Álex Baena - El centrocampista español del Atlético de Madrid registra 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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11. Lucas Boyé - El delantero argentino del Deportivo Alavés ha marcado 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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10. Adrián Niño - El delantero español del Málaga acumula a 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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9. Fermín López - El centrocampista español del Barcelona registra 5 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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8. Roberto Fernández - El delantero español del Espanyol tiene 6 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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7. Fernando Niño - El delantero español del Elche suma a 6 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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6. Sergio Camello - El delantero español del Rayo Vallecano registra 7 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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5. Ante Budimir - El delantero croata del Osasuna suma 8 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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4. Yassir Zabiri - El delantero marroquí del Racing de Santander anotó un gol en la victoria (1-2) ante Málaga y tiene 9 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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3. Lamine Yamal - El delantero español del Barcelona registra 10 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española. Este domingo juega con el Barça vs Atlético de Madrid.
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2. Kylian Mbappé - El delantero francés del Real Madrid marcó en el triunfo (0-3) ante Valencia y llegó a 13 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
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1. Raphinha - El delantero brasileño del Barcelona tiene 15 goles y lidera la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española 2026-2027. Este domingo se miden contra el Atlético.
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