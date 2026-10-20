Investigan a director de la DAET en SPS y detienen a dos agentes tras decomiso de droga

San Pedro Sula. El hallazgo de un cargamento de droga en una vivienda en la que se hallaban miembros de la Dirección Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DAET) en la residencial Villas Mackey, de San Pedro Sula, fue reportado este martes.

Las autoridades gubernamentales, hasta el momento, reportan la detención de dos agentes asignados a la DAET.

El operativo ha planteado serias interrogantes sobre las circunstancias y el contexto en el que la sustancia se hallaba en la propiedad, la cual está incautada por la OABI y fue asignada a la DAET.

La Policía investiga si la droga estaba a cargo del director de la DAET en San Pedro Sula. El caso está relacionado con la incautación de 15 paquetes de supuesta marihuana de otro hecho. El decomiso fue realizado el pasado 2 de octubre en la colonia Altavista de San Pedro Sula en un vehículo Toyota Corolla tipo turismo, color gris metálico, sin placas.

Asimismo, se maneja de forma preliminar que el vehículo descrito está a nombre del director de la DAET y que estaba estacionado frente a su casa.