  1. Inicio
  2. · Honduras

Investigan a director de la DAET en SPS y detienen a dos agentes tras decomiso de droga

La Policía investiga si la droga estaba a cargo del director de la DAET en San Pedro Sula, caso relacionado con la incautación de marihuana en un vehículo en otro hecho

Investigan a director de la DAET en SPS y detienen a dos agentes tras decomiso de droga

Carros de la Policía Militar durante el operativo de este martes en San Pedro Sula.

San Pedro Sula. El hallazgo de un cargamento de droga en una vivienda en la que se hallaban miembros de la Dirección Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DAET) en la residencial Villas Mackey, de San Pedro Sula, fue reportado este martes.

Las autoridades gubernamentales, hasta el momento, reportan la detención de dos agentes asignados a la DAET.

El operativo ha planteado serias interrogantes sobre las circunstancias y el contexto en el que la sustancia se hallaba en la propiedad, la cual está incautada por la OABI y fue asignada a la DAET.

La Policía investiga si la droga estaba a cargo del director de la DAET en San Pedro Sula. El caso está relacionado con la incautación de 15 paquetes de supuesta marihuana de otro hecho. El decomiso fue realizado el pasado 2 de octubre en la colonia Altavista de San Pedro Sula en un vehículo Toyota Corolla tipo turismo, color gris metálico, sin placas.

Asimismo, se maneja de forma preliminar que el vehículo descrito está a nombre del director de la DAET y que estaba estacionado frente a su casa.

Fachada de la residencial donde fue hallada la droga.

Fachada de la residencial donde fue hallada la droga.

Las imágenes captadas en el lugar muestran un fuerte despliegue operativo por parte de fuerzas de seguridad, con vehículos institucionales e inspectores rodeando la propiedad.

Asimismo, las autoridades de investigación no han especificado el tipo exacto ni la cantidad total de la droga incautada.

Se espera que en las próximas se proporcione mayor información que ayude a esclarecer el grado de responsabilidad de los detenidos y detallar el caso que salpica a la institución.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias