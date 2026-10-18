Capturan a guía turístico acusado de tráfico de drogas en Roatán

Roatán, Honduras. Un hombre de 41 años fue detenido por su presunta vinculación con actividades de microtráfico de drogas en el sector de West End, en Roatán, Islas de la Bahía, informó la Policía Nacional de Honduras.

De acuerdo con el comunicado policial, la captura fue ejecutada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), luego de realizar labores de seguimiento y vigilancia en la zona.

El detenido fue identificado como Jason Bensons Hamilton Brooks, conocido con el alias de "El Rasta". Según las autoridades, es originario de Roatán y reside en Flowers Bay. Además, se desempeñaba como guía turístico en la isla, ocupación que presuntamente utilizaba como fachada para dedicarse al microtráfico de drogas y otras actividades delictivas.