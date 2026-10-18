Capturan a guía turístico acusado de tráfico de drogas en Roatán

Roatán, Honduras. Un hombre de 41 años fue detenido por su presunta vinculación con actividades de microtráfico de drogas en el sector de West End, en Roatán, Islas de la Bahía, informó la Policía Nacional de Honduras.
De acuerdo con el comunicado policial, la captura fue ejecutada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), luego de realizar labores de seguimiento y vigilancia en la zona.
El detenido fue identificado como Jason Bensons Hamilton Brooks, conocido con el alias de "El Rasta". Según las autoridades, es originario de Roatán y reside en Flowers Bay. Además, se desempeñaba como guía turístico en la isla, ocupación que presuntamente utilizaba como fachada para dedicarse al microtráfico de drogas y otras actividades delictivas.
La Policía Nacional señaló que la Daet ha efectuado otras detenciones de personas que trabajan como guías turísticos en la isla y que, según las investigaciones policiales, habrían aprovechado esa actividad para cometer delitos.
Durante el procedimiento, los agentes decomisaron varios envoltorios con piedras de una sustancia que se presume es crack, un teléfono celular y dinero en efectivo que, de acuerdo con el informe, sería producto de la supuesta venta de drogas.
Tras su detención, Brooks fue remitido a la Fiscalía de Turno del Ministerio Público en Roatán, donde deberá responder por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública de Honduras.