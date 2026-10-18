De la cárcel a la extorsión: alias Casper, señalado como cabecilla de la banda de El Mudo

San Pedro Sula , Honduras. José Mauricio Interiano Perdomo ( de 35 años) conocido con el alias de Casper y señalado como uno de los presuntos cabecillas de la banda de El Mudo, fue capturado la mañana del jueves 15 de octubre en la colonia Montefresco, de San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras. En la operación también fue detenido Grabiel Edgardo Escobar Paz (de 22 años) alias Yan, señalado como supuesto miembro de la misma estructura criminal. El operativo fue ejecutado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), mediante trabajos de vigilancia y seguimiento. Según la Policía, los agentes le daban seguimiento a Escobar Paz desde hacía varios meses, luego de que víctimas de asaltos lo identificaran mediante retratos hablados.

Ambos hombres fueron presentados ante los juzgados sampedranos en la audiencia de declaración de imputado. El juez que conoció la causa les impuso la medida cautelar de detención judicial y ordenó su traslado al centro penal de El Progreso, Yoro. Los dos enfrentan cargos por los presuntos delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso permitido y extorsión. La audiencia inicial quedó programada para el martes 20 de octubre a las 9:00 am.

De la cárcel a la presunta extorsión

El reporte de la DAET indica que la detención de Casper y Yan se produjo luego de trabajos de vigilancia y seguimiento iniciados en septiembre, tras recibir información sobre un grupo de hombres que presuntamente cobraba extorsiones a pequeños comerciantes de San Pedro Sula. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según las autoridades, las investigaciones permitieron ubicar a los detenidos cuando supuestamente cobraban el denominado «impuesto de guerra» a una de sus víctimas, a quien le exigían una fuerte suma de dinero. El informe policial señala que José Mauricio Interiano Perdomo sería uno de los presuntos cabecillas de la banda de El Mudo y que, tras recuperar su libertad luego de un proceso judicial en 2021, habría comenzado a cometer robos y extorsiones junto con integrantes de esa estructura. Las autoridades manifestaron que posiblemente, desde la cárcel ordenaba acciones delictivas.

De acuerdo con el expediente de la DAET, Casper fue detenido el 10 de abril de 2021 por los presuntos delitos de atentado, uso de indumentaria policial y portación ilegal de armas. En esa fecha también fue señalada como supuesto cabecilla de la banda denominada El Comandante. Según la DAET, cuando presuntamente encabezaba esa estructura, Casper habría tenido participación en una masacre ocurrida el 9 de abril de 2021 en la colonia San Francisco, de San Pedro Sula. El reporte indica que estuvo en prisión durante varios años por este hecho. Además de esa detención, Casper registra otros arrestos por diferentes delitos, según el historial policial citado. Uno de ellos ocurrió en 2016, por los presuntos delitos de violación, robo y actos de lujuria. Posteriormente, el 8 de marzo de 2019, fue detenido por allanamiento de morada y tentativa de robo. El 20 de octubre de ese mismo año volvió a ser arrestado, esta vez por el delito de robo. Con su captura el jueves 15 de septiembre, José Mauricio Interiano Perdomo suma cinco detenciones entre 2016 y 2026.

Banda El Mudo

La banda de El Mudo es investigada por las autoridades policiales por su vinculación a robos a viviendas, asaltos a mano armada y varios homicidios en San Pedro Sula. Dos de los casos más recientes a los que la Policía la vincula, se encuentra la muerte de Juan Carlos Rodríguez Maldonado, conocido como Piola, exjugador del Real España y empresario, quien fue asesinado a balazos la noche del 23 de septiembre de 2026 en su negocio en el barrio Guamilito de San Pedro Sula.