Por tercera vez recapturan al supuesto tercero al mando de la banda de El Mudo

Por tercera ocasión fue detenido Asahel Gonzales Aceituno, de 36 años, señalado por las autoridades como presunto tercero al mando de la banda de El Mudo, en un nuevo operativo policial ejecutado en el municipio de La Lima, Cortés.La detención se registró el viernes 9 de octubre de 2026, a las 5:50 de la tarde, durante labores de vigilancia y seguimiento, según el informe policial. La información sobre el operativo trascendió este sábado 10 de octubre.Junto a Gonzales Aceituno fueron detenidos otros dos hombres y una mujer. De acuerdo con el reporte oficial, los cuatro son investigados por distintos delitos relacionados con armas de fuego y asociación para delinquir.En esta nueva detención, Asahel Gonzales enfrenta señalamientos por tráfico de armas y asociación para delinquir. Las autoridades deberán determinar su responsabilidad conforme avance el proceso judicial.Entre los detenidos también figura Jeyson Omar Hernández Sánchez, de 33 años, motorista originario de El Progreso, Yoro, y residente en la colonia 2 de Marzo de esa ciudad. El informe policial le atribuye los presuntos delitos de tráfico de armas y asociación para delinquir.Asimismo, fue detenido Germán Donaldo Medina, de 34 años, de oficio comerciante, originario de Manto, Olancho, y residente en la colonia Nuevo San Juan, en La Lima. Según el reporte, se le supone responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.La cuarta persona detenida fue identificada como Sindy Mariela Peraza Turcios, de 25 años, operaria de maquila, originaria de Puerto Cortés y residente también en la colonia Nuevo San Juan. A ella se le atribuyen los presuntos delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociación para delinquir.Segunda captura terminó con su liberaciónLa nueva detención ocurre pocos días después de que Gonzales Aceituno fuera capturado el martes 6 de octubre, cuando la Policía lo señaló como presunto integrante de alto rango de la banda de El Mudo, investigada por asaltos, robos y otros hechos violentos en San Pedro Sula.En esa ocasión, según el reporte policial, el hombre portaba un arma de fuego de uso comercial que no estaba registrada en el Registro Nacional Balístico. La detención se produjo en circunstancias en las que, de acuerdo con las autoridades, se encontraba en un establecimiento consumiendo bebidas alcohólicas.El comisionado César Ruiz, jefe regional de la Policía de Investigación en San Pedro Sula, había informado que Gonzales Aceituno tenía medidas impuestas por un juez desde 2023, entre ellas la prohibición de portar armas y de permanecer en lugares donde se consumieran bebidas alcohólicas.“En el informe se hace referencia a que estaba quebrantando estas medidas para que el juez sea informado y que se le aplique lo que corresponde con respecto al cumplimiento de la condena que ya tenía en libertad”, manifestó Ruiz al referirse a la segunda captura.Sin embargo, tras comparecer ante un juzgado por el delito de portación ilegal de arma de fuego, Gonzales Aceituno quedó en libertad luego de una audiencia judicial, de acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales. La decisión generó cuestionamientos dentro de la institución debido a los antecedentes y a las medidas que ya tenía impuestas.Fuentes policiales consultadas por LA PRENSA señalaron que el expediente anterior y el posible incumplimiento de las disposiciones judiciales debían ser considerados por las autoridades competentes. No obstante, corresponde a los órganos de justicia determinar las consecuencias legales de esos señalamientos y resolver las medidas cautelares aplicables en el nuevo proceso.Investigación contra la banda de El MudoLa Policía vincula presuntamente a Gonzales Aceituno con la banda de El Mudo, estructura investigada por su supuesta participación en robos y asaltos. Según declaraciones anteriores del comisionado Ruiz, los integrantes de este grupo identificarían previamente a sus víctimas y aprovecharían momentos de vulnerabilidad para cometer los delitos.El jefe policial también indicó que Gonzales Aceituno era señalado dentro de la organización como una persona con un alto nivel de violencia y como presunto tercero al mando. Estas atribuciones forman parte de las líneas de investigación y deberán ser sustentadas ante las autoridades judiciales.Tras esta tercera detención, se espera que las autoridades competentes determinen la situación jurídica de los cuatro arrestados, los delitos que se les imputarán formalmente y las medidas cautelares que correspondan conforme a la ley.