Operativo en la Montefresco: caen dos presuntos miembros de la banda El Mudo

A los capturados se les decomisó armas de fuego, radios de comunicación y dinero que, según las investigaciones, sería producto del cobro de extorsiones.

San Pedro Sula, Honduras. Dos presuntos integrantes de la banda delictiva El Mudo fueron capturados por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), durante un operativo ejecutado en la colonia Montefresco, en San Pedro Sula.

El segundo sospechoso es Grabiel Edgardo Escobar Paz, de 22 años, alias Yan, originario del departamento de Santa Bárbara . Ambos fueron arrestados en flagrancia tras labores de seguimiento e inteligencia desarrolladas por los funcionarios policiales.

Uno de los detenidos fue identificado como José Mauricio Interiano Perdomo, de 35 años, conocido con el alias de Casper , quien, de acuerdo con los informes policiales, estaría vinculado a estructuras criminales que operan en la zona norte del país.

De acuerdo con la información proporcionada por la DAET, durante el procedimiento les decomisaron dinero en efectivo que presuntamente corresponde al pago de extorsiones, dos pistolas con sus respectivos cargadores y municiones, dos radios de comunicación portátiles de color negro y tres teléfonos celulares.

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Asimismo, los agentes aseguraron una camioneta gris que no portaba placas de identificación. Según las investigaciones policiales, el vehículo era utilizado por los sospechosos para desplazarse y presuntamente cometer asaltos y robos en distintos sectores de San Pedro Sula.

Las autoridades señalaron que alias Casper registra varias detenciones anteriores por diferentes delitos. Según el historial policial divulgado, fue arrestado en 2016 por supuesta violación, robo y actos de lujuria.

Posteriormente, el 8 de marzo de 2019, fue detenido por allanamiento de morada y tentativa de robo. Ese mismo año, el 20 de octubre, volvió a ser arrestado, esta vez por el delito de robo.

El 10 de abril de 2021, Interiano Perdomo fue detenido por los delitos de atentado, uso de indumentaria policial y portación ilegal de armas, según el reporte. En esa fecha también fue señalado como supuesto cabecilla de la banda denominada El Comandante.

Además, las autoridades lo vincularon con una masacre ocurrida el 9 de abril de 2021 en la colonia San Francisco de San Pedro Sula. Sin embargo, la información proporcionada no detalla el estado judicial de ese caso ni el resultado de los procesos anteriores en su contra.

Tras el operativo, ambos detenidos fueron remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Los sospechosos deberán responder por su presunta participación en los delitos de extorsión y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, mientras las autoridades continúan con las diligencias investigativas del caso.