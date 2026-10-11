Tercero al mando de la banda de El Mudo es enviado a prisión tras tercera captura

Cortés, Honduras. Tras ser capturado por tercera ocasión, Asahel Gonzales Aceituno, de 36 años, señalado por las autoridades como presunto tercero al mando de la banda de El Mudo, fue enviado a prisión preventiva tras un nuevo operativo policial en La Lima, Cortés. La captura se registró el viernes 9 de octubre, a las 5:50 de la tarde, durante labores de vigilancia y seguimiento, según el informe policial. La información trascendió este sábado 10 de octubre. Junto a Gonzales Aceituno fueron detenidos otros dos hombres y una mujer, investigados por su presunta vinculación con delitos relacionados con armas de fuego y asociación para delinquir.

La Policía del Valle de Sula informó en sus redes sociales que un juez dictó detención preventiva contra los cuatro sospechosos. “Bajo resguardo policial son enviados a un centro penal de nuestro país”, indicó la institución.

Gonzales Aceituno enfrenta señalamientos por tráfico de armas y asociación para delinquir. Las autoridades lo vinculan presuntamente con la banda de El Mudo, investigada por su supuesta participación en asaltos, robos y otros hechos violentos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Segunda captura terminó en libertad

El pasado martes 6 de octubre, Gonzales Aceituno había sido detenido por segunda vez en pocos días. Según la Policía, portaba un arma de fuego de uso comercial que no estaba registrada en el Registro Nacional Balístico.

El comisionado César Ruiz, jefe regional de la Policía de Investigación en San Pedro Sula, informó entonces que el sospechoso tenía medidas judiciales impuestas desde 2023, entre ellas la prohibición de portar armas y de permanecer en lugares donde se consumieran bebidas alcohólicas.

Sin embargo, tras comparecer ante un juzgado por el delito de portación ilegal de arma de fuego, quedó en libertad luego de una audiencia judicial, según información proporcionada por fuentes policiales.

Otros tres detenidos

Los otros arrestados fueron identificados como Jeyson Omar Hernández Sánchez, de 33 años, señalado por tráfico de armas y asociación para delinquir; Germán Donaldo Medina, de 34, a quien se le atribuye el presunto delito de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido; y Sindy Mariela Peraza Turcios, de 25, investigada por tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociación para delinquir.