Giro en el caso de Yeni Rivera en Colón: capturan a sospechosa y revelan posible móvil

Una mujer identificada como Gabriela Castañeda, de 26 años, fue detenida por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalada como presunta autora intelectual del asesinato de la joven Yeni Elizabeth Rivera Guzmán, en el municipio de Sabá, departamento de Colón.
La detención se realizó la noche del 17 en la colonia La Cholomeña, donde la sospechosa es originaria y residente, según el informe preliminar de la Policía Nacional.
En el operativo participaron agentes de la DPI, en conjunto con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), como parte de las diligencias relacionadas con la muerte de la joven, quien, según los primeros reportes, tenía entre cuatro y cinco meses de embarazo.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, las autoridades sospechan que Gabriela Castañeda habría planificado el crimen y contratado a dos hombres para que le quitaran la vida a Yeni Rivera Guzmán.
El asesinato ocurrió en la vivienda de la víctima, ubicada en la aldea Santa Ana, en el municipio de Sabá, Colón, según la información policial proporcionada.
Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a un posible móvil pasional. Según las pesquisas, Yeni Rivera habría mantenido una relación sentimental con el esposo de una amiga de la sospechosa.
La Policía sostiene que Yeni Rivera presuntamente se enteró de esa relación y, al considerar que afectaba a su allegada, habría organizado el ataque contra la joven de 20 años.
“Hasta ahorita todos los elementos nos dicen que es un motivo pasional”, afirmó el comisionado Vieda Carrasco al referirse a una de las líneas de investigación del caso.
Tras su detención, Castañeda fue trasladada a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones, donde los agentes continúan con las diligencias correspondientes para documentar su presunta participación en el asesinato.
Las autoridades indicaron que la sospechosa será puesta a disposición del Ministerio Público para que se proceda conforme a ley.
Hasta el momento, la información proporcionada no precisa si los dos hombres señalados como presuntos ejecutores materiales del crimen han sido identificados o detenidos.
La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del asesinato de Yeni Elizabeth Rivera Guzmán y determinar las responsabilidades penales que correspondan.