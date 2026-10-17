Capturan a dos hombres con droga en barrio Medina de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.– Dos hombres fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional durante un operativo en el barrio Medina de San Pedro Sula, Cortés, por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas.
Las capturas se registraron durante un patrullaje vehicular realizado por elementos de la Unidad Metropolitana de Policía número 7 (UMEP-7), entre la 7 y 8 calle, cuarta avenida del referido barrio.
Según el reporte policial, los detenidos tienen 26 y 40 años. Ambos fueron requeridos en flagrancia durante las acciones preventivas y de investigación ejecutadas en ese sector de la ciudad.
Durante el procedimiento, los agentes decomisaron cuatro envoltorios elaborados con bolsas plásticas transparentes que contenían un polvo blanco, que se presume es cocaína. De acuerdo con la información oficial, cada sospechoso llevaba dos envoltorios.
Las evidencias serán incorporadas a las diligencias investigativas para determinar las responsabilidades correspondientes. La sustancia decomisada deberá ser sometida a los procedimientos pertinentes para establecer su composición.
Los dos hombres serán puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal por el delito que se les atribuye.