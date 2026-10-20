Vaguada generará lluvias y actividad eléctrica en Honduras este martes

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este martes 20 de octubre prevalecerán las condiciones nubosas y las precipitaciones en varios puntos del territorio nacional.

La presencia de una vaguada en superficie sobre el país continuará alterando las condiciones meteorológicas en las próximas horas.

De acuerdo con el informe oficial del organismo de protección civil, se esperan lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada. Además, los meteorólogos advierten sobre la presencia de actividad eléctrica aislada que podría acompañar a estas precipitaciones en distintas regiones.

Las autoridades detallaron que los mayores acumulados de agua se registrarán principalmente en las zonas sur, suroccidental, central y oriental de Honduras. Por este motivo, se solicita a la población residente en sectores vulnerables mantenerse atenta a las actualizaciones de los niveles de ríos y quebradas.