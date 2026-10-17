Siembra de nubes en Honduras llegará a 22 vuelos tras completar la meta inicial

El remanente permitirá ejecutdar os vuelos más durante los próximos días, siempre que las nubes presenten las condiciones necesarias para aplicar la técnica de estimulación de lluvias.

Wilmer Caballero, coordinador del programa, informó que el vuelo número 20 permitió completar la meta inicial, pero las condiciones meteorológicas impidieron utilizar todo el material disponible en algunas operaciones.

Tegucigalpa, Honduras. – El programa de siembra de nubes impulsado por el Gobierno de Honduras para estimular las lluvias ante la sequía extenderá sus operaciones de 20 a 22 vuelos, luego de que la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) confirmara que dispone de 180 litros de producto que no fueron utilizados durante las jornadas anteriores.

“Ese remanente significa 180 litros, que nos permite realizar dos vuelos más. Los vamos a realizar en los próximos días y, entonces, vamos a culminar con un total de 22 vuelos”, detalló Caballero.

El programa comenzó el 26 de septiembre de 2026, con operaciones orientadas a estimular las precipitaciones en zonas afectadas por el déficit de lluvias. El primer vuelo recorrió sectores de Choluteca y Francisco Morazán.

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La planificación inicial contemplaba 20 vuelos durante un período estimado de dos a tres meses, aunque la ejecución dependía de la presencia de nubes con características adecuadas para aplicar el procedimiento.

La cobertura prevista abarcaba entre 1.8 y 2.3 millones de hectáreas. El área prioritaria comprendía 1.8 millones de hectáreas del corredor seco, sectores de Valle y Choluteca, el sur de Francisco Morazán, el sur de El Paraíso, Comayagua y La Paz.

También se incluyó un segundo polígono de aproximadamente 500,000 hectáreas en el departamento de Yoro.

Para estimular las precipitaciones, la aeronave dispersó yoduro de plata sobre formaciones nubosas que reunían las condiciones meteorológicas necesarias. Esta técnica no genera nubes desde cero, sino que busca favorecer la formación de gotas de agua o cristales de hielo dentro de determinadas nubes para propiciar la lluvia.

Sin embargo, Caballero reconoció que no cuentan con una medición que permita establecer cuántos milímetros adicionales de precipitación produjo el programa.

“No podemos demostrar un volumen adicional de milímetros de precipitación logrados con este programa. Si hemos encontrado indicios y coincidencias que nos permiten pensar que los resultados han sido positivos”, manifestó el funcionario.

La iniciativa fue ejecutada por la SAG con el apoyo de la empresa mexicana Startup Renaissance y aportaciones del sector privado. Según Caballero, la inversión asciende a 750,000 dólares, de los cuales alrededor del 13% corresponde a aportes de ingenios azucareros y productores de vegetales.

Por su parte, Víctor Torres, piloto y representante de Startup Renaissance, calificó como satisfactorio el desarrollo de las operaciones y señaló que las condiciones meteorológicas permitieron aprovechar las nubes disponibles durante las jornadas de trabajo.

Torres explicó que se realizaron vuelos casi a diario cuando el tiempo lo permitió. Las dos operaciones adicionales dependerán igualmente de que se presenten condiciones favorables para utilizar los 180 litros de producto restante.