Hotel Finca Las Glorias habilita plataformas flotantes ante el aumento del nivel del lago de Yojoa

San Pedro Sula. Debido a las inundaciones y para garantizar el acceso seguro de sus visitantes y mantener la atención turística en la zona, la administración del Hotel Finca Las Glorias instaló plataformas flotantes en sus instalaciones a orillas del lago de Yojoa.

La innovadora solución se implementó como una respuesta rápida para interconectar los pasos peatonales hacia las áreas que continúan operando con normalidad, luego de que la crecida de la cuenca dejara temporalmente anegada una sección del complejo.

Esta medida preventiva surge en el contexto de las intensas lluvias generadas por una vaguada que afecta al país y que llevó a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) a mantener la alerta verde por 48 horas más en la zona del lago de Yojoa.

Las plataformas flotantes permiten a los huéspedes y turistas acceder sin contratiempos a las zonas habilitadas del hotel, garantizando el libre tránsito y resguardando la integridad física de los visitantes. La administración solicitó a los huéspedes seguir estrictamente las indicaciones del personal de seguridad y utilizar únicamente los accesos debidamente acondicionados.

A través de un comunicado oficial dirigido a su clientela, la empresa aclaró que, por la crecida del lago, solo una de sus áreas fue inhabilitada temporalmente por los niveles de agua.

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Asimismo, reafirmó que mantiene activa toda su oferta gastronómica, los paseos a caballo, los recorridos por la naturaleza y las diversas actividades al aire libre dentro de las áreas seguras de la propiedad.