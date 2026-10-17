Lista de municipios en Honduras donde está prohibido que dos hombres viajen en motocicleta

En la zona central y oriental, la prohibición se mantiene activa en el municipio del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) y Talanga, dentro de Francisco Morazán. Por su parte, en el departamento de El Paraíso la norma incluye a Danlí, Morocelí y Trojes, al tiempo que en Comayagua se restringe la circulación en Comayagua, Siguatepeque y La Libertad.