Lista de municipios en Honduras donde está prohibido que dos hombres viajen en motocicleta

La restricción para que dos hombres circulen en una sola motocicleta se mantiene vigente en más de una veintena de municipios estratégicos distribuidos en diez departamentos de Honduras.
De acuerdo con el mapa actualizado emitido por las autoridades viales y de seguridad, la medida busca contrarrestar los índices de criminalidad en los sectores de mayor concentración urbana y de alta incidencia delictiva del país.
En el departamento de Cortés, la prohibición abarca a un importante número de localidades, situando bajo restricción a San Pedro Sula, Choloma, La Lima, Puerto Cortés, Omoa, San Manuel, Santa Cruz de Yojoa y San Francisco de Yojoa.
En la franja atlántica de Atlántida, los controles están enfocados primordialmente en los municipios de La Ceiba, Tela, Jutiapa y San Francisco.
La lista se extiende hacia el departamento de Yoro, donde la restricción aplica directamente en El Progreso, Victoria, Santa Rita y El Negrito. De manera simultánea, en la zona de Colón la ordenanza rige sobre los términos municipales de Sabá, Limón y Tocoa, mientras que en Olancho se focaliza en Catacamas.
En la zona central y oriental, la prohibición se mantiene activa en el municipio del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) y Talanga, dentro de Francisco Morazán. Por su parte, en el departamento de El Paraíso la norma incluye a Danlí, Morocelí y Trojes, al tiempo que en Comayagua se restringe la circulación en Comayagua, Siguatepeque y La Libertad.
Completando la cobertura geográfica fijada por las autoridades viales, la medida también rige en los municipios de La Paz (La Paz) y San Sebastián (Lempira).
Las fuerzas del orden público mantendrán operativos de control estricto en los puntos estratégicos de estas localidades para constatar que solo una persona o la combinación de acompañantes permitida por ley circule en estos vehículos de dos ruedas.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) advirtió a los infractores en estas zonas que el decomiso del vehículo y la licencia será de 45 días más la multa de un salario mínimo en la primera falta.
En caso de reincidir dentro de los municipios señalados, la sanción ascenderá a 60 días, decomiso de la licencia y la motocicleta; además, el cobro de cuatro salarios mínimos.