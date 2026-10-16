Médicos cumplen 41 días de asambleas y mantienen paralizada la consulta externa

Tegucigalpa, Honduras. El conflicto entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y las autoridades sanitarias continúa sin una solución definitiva y este sábado 17 de octubre cumplirá 41 días de medidas gremiales, con afectaciones en las consultas externas de los hospitales y centros de salud públicos.
La junta directiva del CMH convocó a los profesionales de la medicina a participar en una nueva jornada de asambleas extraordinarias informativas a partir de las 7:00 de la mañana, como parte de las acciones para exigir respuestas a sus demandas laborales.
De acuerdo con la convocatoria, las reuniones se desarrollarán en los centros de trabajo de los médicos o en los lugares que determinen los delegados gremiales. El documento también solicita garantizar la presencia del personal indispensable en las emergencias y áreas críticas para mantener la atención de los pacientes.
El gremio mantiene una lista de 15 exigencias dirigidas a las autoridades sanitarias, entre las que figuran el cese de los despidos, el reintegro de médicos separados de sus puestos y la firma de contratos pendientes.
Entre los reclamos también se encuentra la centralización de las redes descentralizadas de salud, así como el cumplimiento de la base salarial en todas las instituciones donde laboran médicos.
Salarios y contratos pendientes
El Colegio Médico exige el pago del reajuste salarial correspondiente al índice de precios al consumidor (IPC), el bienal de 2026 y los sueldos atrasados en sus diferentes modalidades.
Asimismo, reclama la firma de contratos e interinatos correspondientes al período de julio a diciembre y el nombramiento de profesionales que acumulan más tiempo de servicio bajo la modalidad de contratación.
La lista incluye otras demandas, como el incremento de la base salarial de los médicos residentes, el pago de bonificaciones a los jubilados y el reintegro de profesionales que se encontraban de permiso por licencia de estudio.
El CMH también exige que se cumplan los acuerdos pendientes contemplados en el acuerdo 47-2020, en medio de las diferencias que mantiene con las autoridades del sistema sanitario.
Pacientes siguen a la espera
Mientras continúa el conflicto, los pacientes que necesitan consultas de seguimiento, evaluaciones médicas y procedimientos programados enfrentan dificultades para acceder a los servicios públicos de salud.
Las asambleas informativas comenzaron el pasado 7 de septiembre y han provocado la suspensión de consultas externas en distintos establecimientos, aunque la convocatoria gremial establece que deben mantenerse las áreas críticas y los servicios de emergencia con el personal necesario.
La Secretaría de Salud ha advertido sobre el impacto de las medidas en la atención médica. En uno de sus balances, reportó más de 27,000 consultas postergadas y una mora quirúrgica superior a las 3,000 intervenciones.
Pese a los acercamientos entre representantes del gremio y las autoridades sanitarias, la disputa continúa sin resolverse y la atención ambulatoria permanece afectada en los establecimientos donde se mantienen las medidas.
La nueva jornada de este sábado prolongará un conflicto que mantiene enfrentadas a las partes por demandas salariales, estabilidad laboral y cumplimiento de acuerdos, mientras miles de pacientes esperan una respuesta que permita normalizar los servicios de consulta externa.