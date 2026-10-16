Médicos cumplen 41 días de asambleas y mantienen paralizada la consulta externa

Tegucigalpa, Honduras. El conflicto entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y las autoridades sanitarias continúa sin una solución definitiva y este sábado 17 de octubre cumplirá 41 días de medidas gremiales, con afectaciones en las consultas externas de los hospitales y centros de salud públicos. La junta directiva del CMH convocó a los profesionales de la medicina a participar en una nueva jornada de asambleas extraordinarias informativas a partir de las 7:00 de la mañana, como parte de las acciones para exigir respuestas a sus demandas laborales. De acuerdo con la convocatoria, las reuniones se desarrollarán en los centros de trabajo de los médicos o en los lugares que determinen los delegados gremiales. El documento también solicita garantizar la presencia del personal indispensable en las emergencias y áreas críticas para mantener la atención de los pacientes.

El gremio mantiene una lista de 15 exigencias dirigidas a las autoridades sanitarias, entre las que figuran el cese de los despidos, el reintegro de médicos separados de sus puestos y la firma de contratos pendientes. Entre los reclamos también se encuentra la centralización de las redes descentralizadas de salud, así como el cumplimiento de la base salarial en todas las instituciones donde laboran médicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Salarios y contratos pendientes

El Colegio Médico exige el pago del reajuste salarial correspondiente al índice de precios al consumidor (IPC), el bienal de 2026 y los sueldos atrasados en sus diferentes modalidades. Asimismo, reclama la firma de contratos e interinatos correspondientes al período de julio a diciembre y el nombramiento de profesionales que acumulan más tiempo de servicio bajo la modalidad de contratación. La lista incluye otras demandas, como el incremento de la base salarial de los médicos residentes, el pago de bonificaciones a los jubilados y el reintegro de profesionales que se encontraban de permiso por licencia de estudio. El CMH también exige que se cumplan los acuerdos pendientes contemplados en el acuerdo 47-2020, en medio de las diferencias que mantiene con las autoridades del sistema sanitario.

Pacientes siguen a la espera