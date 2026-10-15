Interactivo: Así escaló el conflicto que paralizó la salud pública de Honduras

San Pedro Sula, Honduras. Durante casi 40 días, el conflicto entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y el Gobierno central, a través de la Secretaría de Salud, ha mantenido un pulso de fuerza en detrimento de una población a la que se le ha coartado el derecho a la salud.

El costo que pagan los hondureños se mide en citas canceladas, cirugías pospuestas y atenciones reprogramadas. El temor de algunos de los afectados es no sobrevivir lo suficiente para recibir el tratamiento que tanto necesitan y por el que han esperado durante tanto tiempo.