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Interactivo: Así escaló el conflicto que paralizó la salud pública de Honduras

El conflicto entre el CMH y el Gobierno hondureño afecta la atención médica, con citas canceladas, cirugías pospuestas y tratamientos retrasados

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 11:47 -
  • Reynaldo Yanes
Interactivo: Así escaló el conflicto que paralizó la salud pública de Honduras

Mientras el gremio médico y las autoridades se ponen de acuerdo, los platos rotos los pagan quienes dependen del sistema público de salud.

 Foto: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Durante casi 40 días, el conflicto entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y el Gobierno central, a través de la Secretaría de Salud, ha mantenido un pulso de fuerza en detrimento de una población a la que se le ha coartado el derecho a la salud.

El costo que pagan los hondureños se mide en citas canceladas, cirugías pospuestas y atenciones reprogramadas. El temor de algunos de los afectados es no sobrevivir lo suficiente para recibir el tratamiento que tanto necesitan y por el que han esperado durante tanto tiempo.

Crisis médica en Honduras suma 39 días sin 40,000 consultas y 4,000 cirugías

Presentamos a continuación una crónica de los hechos y las fechas que marcaron el conflicto.

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Reynaldo Yanes
Reynaldo Yanes
Periodista

Periodista con 15 años de trayectoria en Diario LA PRENSA, especializado en periodismo económico, de datos y de investigación. Aborda temas de economía, empresas y asuntos de interés nacional desde una perspectiva basada en datos. Es licenciado en Comunicaciones por la Universidad de San Pedro Sula (Usap).

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