Honduras completa 18 de 20 vuelos de siembra de nubes para enfrentar la sequía

Tegucigalpa, Honduras. Honduras ha completado 18 de los 20 vuelos programados en el marco del Programa de Siembra de Nubes, una iniciativa impulsada por el Gobierno del presidente Nasry Asfura, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), para estimular las precipitaciones en zonas afectadas por la sequía. Las acciones buscan favorecer las lluvias en áreas agrícolas y cuencas estratégicas para el abastecimiento de agua y la generación de energía eléctrica. Las dos operaciones restantes todavía no tienen una fecha definida. Su ejecución dependerá de la formación de nubes con suficiente humedad y de que las condiciones atmosféricas permitan realizar el procedimiento.

Las autoridades han priorizado sectores de nueve departamentos: Francisco Morazán, Comayagua, Choluteca, Valle, El Paraíso, La Paz, Intibucá, Lempira y Yoro, principalmente en regiones afectadas por la falta de precipitaciones.

En Francisco Morazán, entre las zonas contempladas se incluyó a Valle de Ángeles, Villa de San Francisco, Talanga, Maraita y sectores cercanos a las represas que abastecen al Distrito Central. Sin embargo, la capital quedó excluida de las áreas de intervención debido al riesgo de inundaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En Comayagua, las operaciones abarcaron sectores de los municipios de Comayagua y La Libertad. En Choluteca, las zonas priorizadas incluyen San Lorenzo, San Marcos de Colón, San Antonio de Flores y Choluteca, además de sectores de Nacaome y áreas relacionadas con el abastecimiento de la represa José Cecilio del Valle.

En el departamento de Valle, los vuelos se realizaron en sectores del sur del país afectados por la sequía. En El Paraíso, se contempló el área del río Texíguat y puntos cercanos, mientras que en La Paz, Intibucá y Lempira se mantienen zonas de intervención dentro del Corredor Seco. Por su parte, en Yoro, el programa contempló sectores próximos a la represa Francisco Morazán, conocida como El Cajón, y algunos afluentes de esa zona, considerados estratégicos para el abastecimiento de agua y la generación de energía. Durante las primeras 10 operaciones se utilizaron aproximadamente 1,000 litros de yoduro de plata, una sustancia empleada en determinados procedimientos de estimulación de nubes. La cantidad utilizada en el resto de los vuelos deberá confirmarse mediante información oficial. Una vez finalizadas las operaciones, las autoridades evaluarán los registros de precipitaciones, los niveles de los embalses y los caudales para determinar el alcance del programa y establecer si se observaron cambios asociados con las intervenciones. La iniciativa se desarrolló mientras Honduras enfrenta una prolongada sequía que ha afectado especialmente al Corredor Seco, donde la falta de lluvias representa un desafío para la producción agrícola y la disponibilidad de agua para las comunidades.