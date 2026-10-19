Hospital Escuela busca eliminar la mora quirúrgica en el tercer trimestre de 2027

Tegucigalpa, Honduras. El Hospital Escuela prevé reducir la mora quirúrgica y resolver los procedimientos pendientes para el tercer trimestre de 2027, con el funcionamiento de seis nuevos quirófanos. Las autoridades hospitalarias reportan más de 2,800 pacientes en mora quirúrgica, quienes acumulan más de tres meses de espera para ser operados. A esta cifra se suman otros 2.500 pacientes que permanecen en lista de espera para una intervención. Darío Zúniga, director del principal centro asistencial del país, explicó que la ampliación de la infraestructura permitirá aumentar la capacidad de atención de 60 a entre 100 y 120 cirugías diarias, siempre que las nuevas instalaciones estén operativas y se disponga del recurso humano requerido.

Según lo previsto, los seis quirófanos serán entregados en diciembre de este año. Con esta ampliación, el hospital pasará de 18 a 24 salas de operaciones y dispondrá de un área de recuperación con capacidad para 40 pacientes. El proceso de preparación comenzará en enero de 2027, cuando se capacitará al personal que trabajará en las nuevas instalaciones. Paralelamente, se desarrollará la contratación de recurso humano para responder al aumento de la demanda quirúrgica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Podríamos llegar a operar de 100 a 120 personas diarias, por lo que las 2.800 personas que tenemos calendarizadas podrían salir de la mora y quedar solo pacientes en lista de espera en el tercer trimestre de 2027", manifestó Zúniga.

El proyecto representa una inversión de 28 millones de dólares e incluye espacios destinados a cirugías cardiotorácicas y trasplantes, además de mejoras en otras áreas del centro hospitalario.

Asambleas médicas reducen las cirugías programadas