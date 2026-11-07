Olimpia vs Olancho, EN VIVO, Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

Olimpia atraviesa un momento dulce en el torneo Apertura 2026 y tiene una nueva prueba este sábado cuando reciba al Olancho FC en el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde busca prolongar su dominio en el campeonato.

PRIMER TIEMPO: Olimpia 0-1 Olancho FC

Al minuto 5, Jerry Bengtson tuvo la primera ocasión de peligro del partido. El delantero recibió un centro dentro del área y, completamente solo, sacó un remate que fue detenido por el guardameta Onán Rodríguez, quien respondió de buena manera para evitar la caída de su portería.

¡Respondió el León! A los siete minutos, Nicolás Dibble mandó el balón al fondo de la red, pero la anotación de Olimpia no subió al marcador debido a una falta previa del joven Bryan Cortés. El árbitro invalidó la acción y el partido continuó sin goles.

Los dirigidos por Eduardo Espinel llegan motivados después de propinarle una contundente goleada de 8-0 al Juticalpa FC, mientras que los Potros vienen de igualar sin goles frente a los Lobos de la UPNFM en la jornada 13.