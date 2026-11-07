Olimpia vs Olancho, EN VIVO, Liga Nacional

Olimpia atraviesa un momento dulce en el torneo Apertura 2026 y tiene una nueva prueba este sábado cuando reciba al Olancho FC en el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde busca prolongar su dominio en el campeonato.
PRIMER TIEMPO: Olimpia 0-1 Olancho FC
Al minuto 5, Jerry Bengtson tuvo la primera ocasión de peligro del partido. El delantero recibió un centro dentro del área y, completamente solo, sacó un remate que fue detenido por el guardameta Onán Rodríguez, quien respondió de buena manera para evitar la caída de su portería.
¡Respondió el León! A los siete minutos, Nicolás Dibble mandó el balón al fondo de la red, pero la anotación de Olimpia no subió al marcador debido a una falta previa del joven Bryan Cortés. El árbitro invalidó la acción y el partido continuó sin goles.
Los dirigidos por Eduardo Espinel llegan motivados después de propinarle una contundente goleada de 8-0 al Juticalpa FC, mientras que los Potros vienen de igualar sin goles frente a los Lobos de la UPNFM en la jornada 13.
El enfrentamiento entre ambos clubes tiene un nuevo capítulo en la historia de la Liga Nacional. Es el duelo número 22 entre Olimpia y Olancho FC, con un balance favorable para los capitalinos, que registran ocho victorias, diez empates y tres derrotas, además de 28 goles anotados y 18 recibidos.
El equipo merengue atraviesa una de sus mejores etapas bajo la conducción del estratega uruguayo, quien acumula seis triunfos consecutivos en el presente campeonato. Esta es la segunda mejor seguidilla de victorias de Espinel desde que llegó al banquillo olimpista, ya que en 2025 consiguió encadenar nueve triunfos al hilo, repartidos entre seis en el Clausura y tres en el Apertura.
Los Potros apenas han conseguido derrotar tres veces al conjunto capitalino en los 21 enfrentamientos anteriores. Dos de esos resultados negativos para los albos ocurrieron durante la gestión de Pedro Troglio y uno más con Eduardo Espinel en el banquillo. Sin embargo, el triunfo más recordado para los olanchanos llegó el 16 de octubre de 2022, cuando vencieron 1-0 en Tegucigalpa con anotación de Ángel Villatoro, quien tenía apenas 17 años.
Desde aquella victoria, Olancho FC no ha podido repetir la hazaña en territorio capitalino. Olimpia acumula nueve partidos consecutivos sin perder como local frente a los Potros, con cinco victorias y cuatro empates.
ALINEACIONES TITULARES:
OLIMPIA: 22- Onan Rodríguez; 15- Kevin Guity, 4- Edwin Lobo, 2- Emanuel Hernández, 12- Cristian Canales; 14- Jack Baptiste, 20- Jamir Maldonado, 45- Bryan Cortés, 31- Nicolás Dibble; 7- Imanol Enríquez y 9- Jorge Benguché.
Olancho FC: 29- Gerson Argueta; 33- Nelson Muñoz, 2- Óscar Almendárez, 22- Robertino Canavessio, 3- Juan Lasso, 24- Samuel Pozantes; 23- Juan Delgado, 17- Moisés Antúnez, 7- Diego Rodríguez, 8- Henry Gómez; 27- Jerry Bengtson.