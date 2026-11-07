Tabla de posiciones LaLiga: Real Madrid golea y presiona al Barcelona en el liderato

Real Madrid alcanzó al FC Barcelona en el liderato de la Liga Española 2026-2027 después de vencer por goleada 0-3 al Valencia en el estadio de Mestalla, por la jornada 12 del campeonato español, siendo superior a su rival y mostrando contundencia de cara al arco.
Los merengues sacaron la victoria con goles de Fede Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé, en un partido que José Mourinho alineó a su mejor 11 titular, sin el sancionado Vinicius. El entrenador portugués parece haber encontrado su alineación de gala para este tipo de compromisos.
Fede Valverde marcó el primero a los 28 minutos con un derechazo rasante imparable para el portero macedonio Stole Dimitrievski y luego en el 36' fue Arda Gúler el que anotó con un remate de derecha dentro del área, tras centro de Jude Bellingham. En el 75', Kylian Mbappé recibió una asistencia del turco y superó al guardameta de los valencianos para marcar a puerta vacía.
El Real Madrid logra su objetivo de llegar a la cima, la cual comparte con el Barcelona. Ambos tienen 30 puntos, pero los azulgranas tienen mejor diferencia de goles en la tabla de posiciones.
En el tercer lugar aparece el Atlético de Madrid con 28 puntos, pero todo puede cambiar el domingo cuando se enfrenten en el estadio Metropolitano los colchoneros contra el Barça de Hansi Flick a partir de las 2.00 PM.
De lograr el triunfo, el Atlético se ubicaría en el primer puesto de la clasificación con 31 unidades, sin embargo tiene la gran oportunidad de sacarle ventaja a sus perseguidores y ponerse en lo más alto con 33 pts.
El Betis, que es cuarto con 23 puntos, se mide de visita el domingo contra el Elche, mientras la Real Sociedad, quinta con 19, recibe al Rayo Vallecano.
En puestos de descenso quedó más hundido el Valencia tras la derrota contra el Real Madrid. Los de Javier 'Vasco' Aguirre con penúltimos en la tabla con apenas 9 puntos.