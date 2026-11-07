Tabla de posiciones LaLiga: Real Madrid golea y presiona al Barcelona en el liderato

Valencia, España.

Real Madrid alcanzó al FC Barcelona en el liderato de la Liga Española 2026-2027 después de vencer por goleada 0-3 al Valencia en el estadio de Mestalla, por la jornada 12 del campeonato español, siendo superior a su rival y mostrando contundencia de cara al arco.

Los merengues sacaron la victoria con goles de Fede Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé, en un partido que José Mourinho alineó a su mejor 11 titular, sin el sancionado Vinicius. El entrenador portugués parece haber encontrado su alineación de gala para este tipo de compromisos.

Fede Valverde marcó el primero a los 28 minutos con un derechazo rasante imparable para el portero macedonio Stole Dimitrievski y luego en el 36' fue Arda Gúler el que anotó con un remate de derecha dentro del área, tras centro de Jude Bellingham. En el 75', Kylian Mbappé recibió una asistencia del turco y superó al guardameta de los valencianos para marcar a puerta vacía.

El Real Madrid logra su objetivo de llegar a la cima, la cual comparte con el Barcelona. Ambos tienen 30 puntos, pero los azulgranas tienen mejor diferencia de goles en la tabla de posiciones.

En el tercer lugar aparece el Atlético de Madrid con 28 puntos, pero todo puede cambiar el domingo cuando se enfrenten en el estadio Metropolitano los colchoneros contra el Barça de Hansi Flick a partir de las 2.00 PM.