Valencia vs Real Madrid EN VIVO hoy, hora, canal y dónde ver la Liga Española

Valencia, España.

El Valencia del mexicano Javier Aguirre, que todavía no ha ganado en Mestalla en LaLiga esta temporada, recibe este sábado a un Real Madrid lanzado, después de siete victorias consecutivas, que aspira a recortar puntos a Barcelona y Atlético de Madrid.

El conjunto che no gana al Real Madrid en Mestalla desde mayo de 2023, cuando se impuso por 1-0 gracias a un gol de Diego López. En las tres temporadas siguientes, el saldo en el feudo valencianista es de un empate y dos victorias blancas.

Este será el último Valencia-Real Madrid de la historia de Mestalla, antes del traslado al Nou Mestalla en verano de 2027, siempre que la Copa del Rey no vuelva a cruzar a ambos equipos en el feudo blanquinegro. Valencianistas y madridistas buscarán tres puntos para ambiciones muy diferentes: huir del descenso y asaltar el liderato.