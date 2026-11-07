Valencia vs Real Madrid EN VIVO hoy, hora, canal y dónde ver la Liga Española

El Valencia del mexicano Javier Aguirre, que todavía no ha ganado en Mestalla en LaLiga esta temporada, recibe este sábado a un Real Madrid lanzado, después de siete victorias consecutivas, que aspira a recortar puntos a Barcelona y Atlético de Madrid.
El conjunto che no gana al Real Madrid en Mestalla desde mayo de 2023, cuando se impuso por 1-0 gracias a un gol de Diego López. En las tres temporadas siguientes, el saldo en el feudo valencianista es de un empate y dos victorias blancas.
Este será el último Valencia-Real Madrid de la historia de Mestalla, antes del traslado al Nou Mestalla en verano de 2027, siempre que la Copa del Rey no vuelva a cruzar a ambos equipos en el feudo blanquinegro. Valencianistas y madridistas buscarán tres puntos para ambiciones muy diferentes: huir del descenso y asaltar el liderato.
🗺️ ¡Estos son los horarios del partido! ✈️ @Emirates https://t.co/6SFnGJysgv— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 7, 2026
El Real Madrid busca la que sería la octava victoria consecutiva para marcharse al parón de selecciones con las mejores sensaciones. El premio, si gana, será doble, ya que el domingo se enfrentan entre sí Atlético de Madrid (segundo en LaLiga) y Barcelona (primero), por lo que al menos uno de los dos se dejará puntos.
José Mourinho repite el 11 titular que ganó el Clásico al Barcelona, con el único cambio de Thibaut Courtois por Andriy Lunin en la portería.
En defensa, despeja las dudas y mantiene a Fede Valverde como su lateral derecho estelar, así como Marc Cucurella en el costado izquierdo. Ibrahima Konaté y Dean Huijsen son los centrales.
La pareja de baile de Aurélien Tchouaméni es Bernardo Silva, acompañados por Arda Güler, y por delante salen de inicio Jude Bellingham, Yan Diomande y Kylian Mbappé.
- ALINEACIONES TITULARES:
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, Pepelu, César Tárrega, Justin de Haas, José Luis Gayà; Javi Guerra, Guido Rodríguez, Aarón Mayol; Arnaut Danjuma y Umar Sadiq.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva; Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande y Kylian Mbappé.
ÁRBITRO: pendiente de designación.
ESTADIO: Mestalla, de Valencia.
HORA: 2.00 PM.
TRANSMITE: ViX Premium - Tigo Sports.