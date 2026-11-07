FIFA confirma decisión contundente con Argentina tras el retiro de Messi

Buenos Aires, Argentina.

La FIFA aceptó parcialmente la apelación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contra las sanciones impuestas tras los incidentes en la final del Mundial 2026 que conquistó España al reducir de 7 a 4 partidos la suspensión de Nahuel Molina, pero mantuvo las 10 fechas a Leandro Paredes.

La resolución también redujo la multa al defensor Molina de 90.000 a 60.000 dólares, mientras confirmó la sanción al mediocampista Paredes en 10 fechas y una multa de 90.000 dólares, según informó la AFA en un comunicado.

Agregó que solicitará los fundamentos de las decisiones para recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), al considerar que "cuenta con argumentos de hecho y derecho suficientes" para pedir la revisión.

La AFA había apelado las sanciones dictadas por la Comisión Disciplinaria de la FIFA a raíz de los incidentes relativos a cantos discriminatorios registrados durante la final del Mundial, disputada en julio pasado, en la que España venció a Argentina por 1-0.