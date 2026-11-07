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Zelenski advierte a Trump que su nuevo plan de seguridad para Europa puede ser "peligroso"

Zelenski sostuvo que eso "es más peligroso para la Unión Europea (UE) que para nosotros", porque Ucrania no es miembro del bloque comunitario ni de la OTAN

  • Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 06:58 -
  • Agencia EFE
Zelenski advierte a Trump que su nuevo plan de seguridad para Europa puede ser peligroso

Fotografía de archivo del 28 de febrero de 2025 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), posando junto al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca en Washington (Estados Unidos).

 Fotografía: EFE

Kiev, Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió este sábado a la Administración de Donald Trump de que el nuevo plan de seguridad para Europa que propone puede ser "peligroso", porque Rusia no muestra señales de querer poner fin a la guerra.

En una entrevista a la cadena CNN, Zelenski dijo que los rusos "no quieren pensar en cómo poner fin a esta guerra", sino "empezar por una nueva infraestructura de seguridad en Europa", y "eso es peligroso".

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Zelenski sostuvo que eso "es más peligroso para la Unión Europea (UE) que para nosotros", porque Ucrania no es miembro del bloque comunitario ni de la OTAN.

Sin embargo, dijo, "todos vivimos en Europa" y por eso también es peligroso para Ucrania.

"No queremos tener una Yalta 2", dijo en referencia a la Conferencia de Yalta de 1945 en la que los mandatarios de las tres grandes potencias del momento, el dirigente de la Unión Soviética Iósif Stalin, el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt y el premier británico Winston Churchill, se repartieron Europa.

"No estamos listos para tal formato. No queremos ser divididos por Rusia", sostuvo Zelenski.

"Y, por supuesto, la soberanía y la integridad territorial son la cuestión clave para cualquier país independiente. Si quieres ser un país libre y democrático, necesitas, como mínimo, que tus vecinos respeten tu soberanía y tu integridad territorial", recalcó.

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Tras anunciar Trump un "gran y bonito acuerdo" sobre Ucrania que pueda implicar también a "toda Europa", su yerno y emisario para las negociaciones entre Kiev y Moscú Jared Kushner, explicó en la red social X que se trata de "un importante debate con varios líderes europeos sobre la necesidad de establecer una arquitectura de seguridad europea más amplia que contribuya a crear las condiciones necesarias para una paz duradera".

Kushner explicó que EE.UU. estudia cinco objetivos para un posible nuevo pacto de seguridad entre Europa y Rusia: unas consultas permanentes en materia de seguridad, unos canales fiables de comunicación en situaciones de crisis, una mayor transparencia militar, medidas recíprocas para reducir los riesgos de escalada y un marco duradero para la seguridad y la estabilidad de Europa a largo plazo.

EE.UU. quiere que" cualquier acuerdo respete plenamente la soberanía, la integridad territorial y la capacidad de decisión independiente de cada nación, de manera que cada país conservará la autoridad sobre su propia seguridad y sus alianzas, y ningún país tendrá derecho de veto sobre las decisiones soberanas de otro".

En ese marco la OTAN seguirá siendo un pilar central de la defensa colectiva europea, y la iniciativa estadounidense "se apoyará en las instituciones y los compromisos existentes", explicó Kushner sobre una propuesta que define compromisos que la URSS y más tarde Rusia había asumido a través de acuerdos y documentos firmados en 1975 (el Acta Final de Helsinki) y en 1990 en la Carta de París para una Nueva Europa, el Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa y el Documento de Viena sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad (OSCE).

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