Zelenski advierte a Trump que su nuevo plan de seguridad para Europa puede ser "peligroso"

Kiev, Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió este sábado a la Administración de Donald Trump de que el nuevo plan de seguridad para Europa que propone puede ser "peligroso", porque Rusia no muestra señales de querer poner fin a la guerra. En una entrevista a la cadena CNN, Zelenski dijo que los rusos "no quieren pensar en cómo poner fin a esta guerra", sino "empezar por una nueva infraestructura de seguridad en Europa", y "eso es peligroso".

Zelenski sostuvo que eso "es más peligroso para la Unión Europea (UE) que para nosotros", porque Ucrania no es miembro del bloque comunitario ni de la OTAN. Sin embargo, dijo, "todos vivimos en Europa" y por eso también es peligroso para Ucrania. "No queremos tener una Yalta 2", dijo en referencia a la Conferencia de Yalta de 1945 en la que los mandatarios de las tres grandes potencias del momento, el dirigente de la Unión Soviética Iósif Stalin, el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt y el premier británico Winston Churchill, se repartieron Europa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "No estamos listos para tal formato. No queremos ser divididos por Rusia", sostuvo Zelenski. "Y, por supuesto, la soberanía y la integridad territorial son la cuestión clave para cualquier país independiente. Si quieres ser un país libre y democrático, necesitas, como mínimo, que tus vecinos respeten tu soberanía y tu integridad territorial", recalcó.