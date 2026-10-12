Zelenski tras los ataques rusos: Está claro que "Putin no lee las redes sociales" de Trump

Kiev, Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que ha quedado claro que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, no lee los mensajes del inquilino de la Casa Blanca en su red social, tras los últimos ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana pese al alto el fuego anunciado en Truth Social por el presidente estadounidense, Donald Trump. "Rusia lanzó un ataque dirigido contra una central eléctrica en Járkov. Causando más daños a nuestro sistema energético. Está claro que Putin no lee las redes sociales", indicó Zelenski en una intervención por videoconferencia en el Foro de Seguridad de Varsovia.

Tras el ataque la víspera contra la central eléctrica de Járkov, en el este ucraniano, también se produjo en la medianoche del domingo, según denunció Zelenski, ataques contra una instalación de producción de gas ucraniana y contra una estación de servicio común. Sin embargo, el mandatario ucraniano reiteró su disposición a firmar una tregua sobre instalaciones energéticas, si bien recalcó que, en su opinión, Rusia no es de fiar tras violar el alto el fuego en la noche del domingo a este lunes. "Estamos listos para respetar un alto el fuego energético si Rusia está lista para hacer lo mismo. Estamos de acuerdo si ellos están de acuerdo", aseveró Zelenski. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, el jefe de Estado ucraniano criticó el acuerdo de diésel con Rusia presentado por Trump el viernes pasado, del que Zelenski dijo que "equivale a financiar la guerra" para Rusia.