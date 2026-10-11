Gobierno de Trump investiga si las cadenas de televisión vulneraron leyes al boicotearlo

Washington, Estados Unidos. El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió una investigación para determinar si un grupo de las principales cadenas de televisión del país violó la legislación antimonopolio al suspender sus coberturas en protesta por el veto implementado por la Casa Blanca sobre algunos de estos medios, según varias informaciones publicadas este domingo.

Las pesquisas se centran en concreto a lo acontecido entre el 21 y el 22 de septiembre, cuando CNN fue excluida del viaje que Trump hizo a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, días después de que vetara la entrada a la Casa Blanca de esta cadena, de MS NOW y de Politico por no estar de acuerdo con sus enfoques informativos.

En protesta por ello, el grupo de cobertura conjunta conocido como "pool" televisiva interrumpió su actividad esos dos días.