Hondureño muere en Machu Picchu: revelan la causa

Cusco, Perú. Un hondureño de 27 años murió el miércoles durante su visita a Machu Picchu, en Perú, luego de sufrir una descompensación mientras recorría Machu Picchu Pueblo, también conocido como Aguas Calientes, uno de los principales puntos de acceso al famoso santuario arqueológico. La víctima fue identificada como José André Marcía. De acuerdo con la información proporcionada por el coronel Carlos Guisado, jefe de la División de Orden Público y Seguridad del Cusco, el turista se encontraba realizando actividades recreativas con un grupo de amigos cuando presentó problemas de salud en las cercanías del Puente de los Candados.

Tras recibir el reporte, agentes de la Policía acudieron al lugar y trasladaron al hondureño hasta el centro de atención médica de la localidad. Sin embargo, el personal sanitario únicamente pudo confirmar que había fallecido. El coronel Guisado explicó que las autoridades fueron alertadas mediante una llamada que informaba sobre la presencia de un hombre inconsciente en Machu Picchu Pueblo. Al llegar, los policías comprobaron que se trataba de una persona de sexo masculino. El diagnóstico inicial señala un posible paro cardíaco y una insuficiencia renal como causas del fallecimiento. No obstante, la información disponible corresponde a una evaluación preliminar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse