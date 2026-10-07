Niño hondureño muere asfixiado en un tobogán en parque de Miami

Para sus seres queridos, la tragedia ha dejado un profundo vacío. Olvin, un adolescente de apenas 13 años y de raíces hondureñas, había llegado a Estados Unidos junto a su familia con sueños y esperanzas de un futuro mejor. Hoy, sus familiares y allegados en El Progreso, Yoro, lloran la partida de un joven cuya vida terminó de manera inesperada.