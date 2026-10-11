Irán acusa a Trump de recurrir al miedo por decir que puede destruir ciudades de EEUU

Teherán, Irán. Irán acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de recurrir a la “política del miedo” después de que el mandatario estadounidense afirmara esta semana durante un mitin electoral que el país persa podría “destruir” Los Ángeles y San Diego. “Este es un ejemplo de manual de la política del miedo: aterrorizar a la gente con una amenaza imaginaria, presentar la destrucción de sus propias ciudades como un precio aceptable”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en su cuenta de X a última hora del sábado.

Según el diplomático, las declaraciones de Trump y su afirmación de que la destrucción de Los Ángeles y San Diego sería “un precio muy pequeño que pagar” buscan “desviar la atención del verdadero peligro” que es la “cúpula gobernante (de EE.UU.) que ha impuesto al mundo una guerra ilegal con consecuencias globales”. Baqaei responde así a los comentarios de Trump durante un mitin celebrado el lunes en Nebraska, que provocaron críticas de políticos demócratas y republicanos de California. "Podrían destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego", declaró el mandatario: "Este es un precio muy pequeño a pagar, y todo habrá terminado muy pronto», dijo el presidente estadounidense durante un mitin electoral. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras la polémica, Trump atribuyó el jueves a las “noticias falsas” la polémica y aclaró en su red Truth Social que se refería al aumento temporal del precio de la gasolina como un coste asumible para impedir que Irán obtenga un arma nuclear.