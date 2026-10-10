Trump llama "corrupto" al comité del Nobel de la Paz y dice que Pillay es una desconocida

"Hoy le dieron el Premio Nobel de la Paz a una persona de la que nunca había oído hablar", dijo el mandatario en un mitin en Syracuse (Nueva York), aunque después describió a Pillay como una "persona liberal que trabaja en las Naciones Unidas" y la felicitó.

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump , dijo que la nueva ganadora del Nobel de la Paz, la jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay , es una desconocida, llamó "corrupto" al comité del premio y volvió a reclamarlo para sí mismo.

No obstante, tras el galardón a la exjueza y cocreadora de la Corte Penal Internacional (CPI), afirmó que el premio "ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y, en realidad, enemigos de la civilización", y lo consideró "corrupto".

Sus comentarios se producen tras la polémica decisión de EE.UU. de sancionar a la CPI tras la premiación de Pillay, quien formó parte de la comisión independiente de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios palestinos ocupados, y que concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza.

"Los Estados Unidos de América, representados por mí como su presidente, deberían haber recibido el premio Nobel de la Paz, pero no lo recibieron", despotricó Trump, quien se arrogó el mérito de haber resuelto varios conflictos en el mundo, como en otras ocasiones.

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Precisamente Trump se felicitó por supuestamente resolver el conflicto entre Israel y Hamás, asegurando que "ahora es un Hamás muy diferente", y también por, a su juicio, "impedir que Irán tuviera un arma nuclear y volara por los aires todo Oriente Medio".