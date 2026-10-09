La nueva Nobel de la Paz bromea con entregar su galardón a Trump

Berlín, Alemania. La jurista sudafricana Navanethem "Navi" Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026, bromeó este jueves con entregar también ella su galardón al presidente estadounidense Donald Trump, en alusión al polémico gesto de la laureada del año pasado, la líder opositora venezolana María Corina Machado. "Muchas gracias, si aplaudís un poco más, puede que comparta este premio con Trump", dijo al llegar a una rueda de prensa en Núremberg (sur de Alemania), en un vídeo difundido en las redes sociales por la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnés Callamard.

Pillay se encontraba en esa ciudad germana en el momento en el que se le concedió el galardón, en la Academia Internacional de los Principios de Núremberg, de la que es miembro, y dio la rueda de prensa en la sala histórica en la que se celebraron los juicios contra los criminales de guerra nazis. La jurista sudafricana, que ha ejercido como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la Corte Penal Internacional (CPI), y fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue galardonada "por su labor en favor de la paz y el derecho internacional". La líder opositora venezolana María Corina Machado recibió el año pasado el Nobel de la Paz y protagonizó una turbulenta huida de su país para recoger el galardón en Oslo, aunque finalmente no pudo llegar a tiempo para la ceremonia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse