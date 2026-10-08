Trump dice que no atacará Irán antes de las elecciones y confirma contactos "productivos"

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que no iniciará ataques contra Irán "en ningún momento antes de las elecciones de medio mandato", que se celebrarán en el país el 3 de noviembre, y afirmó que están manteniendo conversaciones "productivas" con Teherán. En una publicación de su plataforma Truth Social, Trump describió la situación de Irán como "muy delicada" tanto económica como militarmente mientras mantiene el bloqueo al petróleo iraní en el estrecho de Ormuz.

A su vez, el presidente aseguró que los barriles de petróleo están atravesando el estratégico paso marítimo en "números récord", "en concreto 22 millones la pasada noche sin que ninguno de estos fuera desde o hacia Irán". Además, insistió una vez más en que Irán "no tendrá un arma nuclear", una de las principales proclamas que el mandatario repite habitualmente para justificar el conflicto abierto con la república islámica. Al mismo tiempo, el presidente advirtió el pasado 1 de octubre que golpearía a Irán "muy fuerte" si se confirmara que Teherán estuvo detrás del incidente en el vuelo de Flydubai, en el que viajaban mayoritariamente pasajeros israelíes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse