Irán responderá a la última propuesta de paz de Estados Unidos “en unos días”

Teherán, Irán. El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este jueves que su país responderá a la última propuesta realizada por Estados Unidos para poner fin a la guerra Een unos días" y mantuvo que los contactos entre las dos partes continúan a través de intermediarios. "Creo que daremos una respuesta en unos días", dijo Araqchí, en referencia a la propuesta estadounidense que recibió a finales de septiembre, en unas declaraciones recogidas por la agencia IRNA.

El jefe de la diplomacia iraní recordó que entregó a la parte estadounidense un propuesta bautizada como 'plan de siete días para detener las hostilidades' y reabrir el estrecho de Ormuz, y que Washington la rechazó y replicó con un plan por su parte. "Ahora la estamos analizando", dijo sobre la propuesta estadounidense. Araqchí mantuvo que "el proceso de negociación continúa a través de intermediarios" entre Teherán y Washington. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Irán exige el cese de las hostilidades en todo Oriente Medio y la liberación de fondos congelados de Teherán en terceros países, entre otras medidas, para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero y reabrir el estrecho de Ormuz. Estas declaraciones de Araqchí se producen cuando se ha registrado un pico anual de ataques por semana a buques que navegaban por el estrecho de Ormuz, lo que ha provocado que el tránsito de petróleo por esta estratégica vía cayera un 27 % desde el máximo alcanzado durante la guerra de Irán.