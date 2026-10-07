Irán advierte que bloqueará las rutas por las que se exporta petróleo de Ormuz

Teherán, Irán. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este miércoles que bloqueará pronto las "rutas ilegales" utilizadas para exportar petróleo a través del estrecho de Ormuz, en medio del aumento de las exportaciones de crudo de Oriente Medio, que han alcanzado niveles cercanos a los previos al estallido de la guerra. "Pronto se bloquearán algunas de las pocas rutas que se han creado mediante explosiones y la destrucción de algunos de los pasos rocosos en el estrecho de Ormuz", afirmó el general Mohamad Reza Naqdi, asesor del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, informó la agencia Tasnim.

El general aseguró que el estrecho está cerrado y que las fuerzas armadas iraníes ejercen un "control total" del paso, pero al mismo tiempo reconoció que un "pequeño" volumen de petróleo está siendo exportado de la zona, con transferencias entre pequeñas embarcaciones y petroleros. Sin embargo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este miércoles en Atenas que Irán "ha perdido por completo el control" del estrecho de Ormuz y que el flujo de petróleo por esa vía marítima casi ha recuperado el nivel previo al conflicto. "El estrecho de Ormuz está abierto, ahora sale casi la misma cantidad de petróleo que antes (del conflicto), así que han perdido por completo el control del estrecho", señaló Rubio durante una rueda de prensa en Atenas junto al ministro de Exteriores de Grecia, Yorgos Yerapetritis. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse