Guardia Revolucionaria iraní aununcia un "castigo duro" a EEUU por los últimos ataques

Teherán, Irán. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes que castigará "duro" a Estados Unidos por los ataques que ha lanzado esta noche contra diversos puntos del sureste de Irán, en la segunda jornada de bombardeos estadounidenses de la semana contra el país. “Un castigo duro le espera a los agresores, EE.UU. se arrepentirá de los nuevos ataques.”, dijo en X el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi. El Estado Mayor de Fuerzas Armadas iraníes aseguró por su parte en un comunicado que “asestará golpes aplastantes y devastadores al enemigo estadounidense, cobarde y malicioso”.

El Ejército de Estados Unidos bombardeó este martes a Irán por segunda vez en una semana en medio de un incremento de las tensiones en el estrecho de Ormuz y las ofensivas iraníes contra bases estadounidenses, según informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom). El organismo militar, con sede en Florida, señaló en sus redes sociales que a las 12:00 hora del este de Estados Unidos (16:00 GMT), "las fuerzas de EE.UU. comenzaron a ejecutar ataques contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán", sin precisar cuáles. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Los ataques se producen tras los recientes intentos de agresión por parte del CGRI contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región", indicó el Centcom en su breve comunicado, de solo un párrafo.