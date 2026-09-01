La embajada de EE.UU. en Jerusalén advierte sobre una "posible escalada imprevista"

La embajada de Estados Unidos en Jerusalén publicó este martes una alerta de seguridad para sus ciudadanos sobre una "posible escalada imprevista" en Oriente Medio, después de que Washington lanzara nuevos ataques contra objetivos en Irán por segunda vez esta semana.

"Irán y los grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en lugares asociados con Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses en todo el mundo", advirtió la embajada en su página web.

La misión diplomática instó a sus ciudadanos a "extremar la precaución" y estar al tanto de "posibles cancelaciones de vuelos, cierres de espacio aéreo e interrupciones en los viajes".