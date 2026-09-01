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La embajada de EE.UU. en Jerusalén advierte sobre una "posible escalada imprevista"

El Ejército estadounidense bombardeó a Irán por segunda vez en una semana en medio de un incremento de las tensiones en el estrecho de Ormuz.

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 12:05 -
  • Agencia EFE
La embajada de EE.UU. en Jerusalén advierte sobre una posible escalada imprevista

Edificio de la embajada de EE.UU. en Jerusalén.

La embajada de Estados Unidos en Jerusalén publicó este martes una alerta de seguridad para sus ciudadanos sobre una "posible escalada imprevista" en Oriente Medio, después de que Washington lanzara nuevos ataques contra objetivos en Irán por segunda vez esta semana.

"Irán y los grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en lugares asociados con Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses en todo el mundo", advirtió la embajada en su página web.

La misión diplomática instó a sus ciudadanos a "extremar la precaución" y estar al tanto de "posibles cancelaciones de vuelos, cierres de espacio aéreo e interrupciones en los viajes".

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Por el momento, afirma la embajada, se espera que sus oficinas y servicios consulares mantengan sus horarios de apertura.

El Ejército estadounidense bombardeó a Irán por segunda vez en una semana en medio de un incremento de las tensiones en el estrecho de Ormuz y las ofensivas iraníes contra bases militares estadounidenses.

El presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó durante la jornada que si Estados Unidos intensifica el bloqueo marítimo a sus buques y puertos, Irán responderá militarmente.

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El estrecho de Ormuz se ha convertido para Irán en su principal medida de presión en la guerra que comenzó el 28 de febrero, con la que ha paralizado casi todas las exportaciones de petróleo y exige a los buques que lo quieran cruzar que obtengan su permiso.

Pero en las últimas semanas Estados Unidos ha restablecido parte del tráfico marítimo en el estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Oriente Medio.

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Agencia EFE
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