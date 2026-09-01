Al menos 130 casas afectadas por tormentas de los últimos días en el sur de Paraguay

Paraguay. Al menos 130 viviendas resultaron afectadas por las fuertes tormentas con ráfagas de viento y granizadas ocurridas entre el domingo y el lunes en el departamento paraguayo de Itapúa (sur), fronterizo con Argentina, informó este martes el titular de la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN), Arsenio Zárate.

El funcionario, en declaraciones a la radio ABC Cardinal, explicó que Itapúa, donde este fin de semana se corrió una etapa del Mundial de Rally, fue la zona "más afectada", donde los aguaceros destruyeron techos y dañaron cultivos.

Zárate detalló que hasta el momento se han contabilizado 90 viviendas afectadas en el distrito (municipio) de Cambyretá y otras 40 en Encarnación, la capital de Itapúa, pero advirtió que la cifra podría ascender a 700.