Netanyahu celebra la captura de un alto mando de Hamás en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró este martes el supuesto arresto de un alto mando del brazo armado de Hamás en Gaza, después de que Israel bombardeara en una decena de ocasiones un área del corazón de la capital gazatí durante lo que la prensa israelí califica como una incursión en la zona de milicias palestinas proisraelíes.
"Felicito al Shin Bet (agencia de inteligencia interior) y a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) por su valiente acción de hoy al arrestar al jefe del aparato de seguridad interna de Hamás cerca de su domicilio en Gaza", afirmó el mandatario según un comunicado publicado por su oficina.
El supuesto miliciano, cuya identidad no hizo pública, era, según la versión de Netanyahu, el responsable de "ocultar y transportar" a los rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023, esconder a altos cargos de Hamás y "fortalecer la organización".
Según una nota publicada por el Ejército israelí poco después, "fuerzas especiales del Shin Bet" -que los medios locales afirman eran milicias palestinas proisraelíes- realizaron la captura en el interior de un edificio de la zona. Posteriormente, afirman los militares, el detenido fue trasladado a Israel "para ser interrogado".
A resultas de los bombardeos —EFE contabilizó al menos once—, una mujer y dos niños de 3 y 13 años murieron y al menos otras siete personas resultaron heridas, confirmaron fuentes hospitalarias gazatíes.
El grupo islamista palestino Hamás denunció a su vez una "infiltración" de fuerzas israelíes este martes en la ciudad de Gaza, pero no confirmó la captura. La organización islamista calificó el incidente, que ocurre a pesar del alto el fuego vigente desde octubre de 2025, como un "crimen grave" y "un desprecio deliberado por la vida de los civiles".
"Mi directiva es clara: el Estado de Israel seguirá persiguiendo a todos los líderes de Hamás y a todos los que participaron en la masacre del 7 de octubre", concluyó Netanyahu su mensaje.En las últimas semanas, Israel lleva a cabo ataques diarios contra presuntos miembros de Hamás en Gaza.
Según informó el Ejército israelí, este martes también atacó a un comandante de la organización islamista en la zona de Yabalía, en el norte de la Franja, donde la Defensa Civil gazatí denunció que uno de sus efectivos —que no era el objetivo— resultó herido y le tuvieron que ser amputados varios miembros.