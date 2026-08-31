  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump dice que liderazgo iraní está en "caos total" y es "incapaz" de representar al país

En el mismo mensaje, el mandatario agregó que lo "único que tiene (Teherán) son noticias falsas procedentes de EE. UU.", "la disposición a matar a sus manifestantes" y una "buena dosis de patrañas"

  • Actualizado: 31 de agosto de 2026 a las 10:01 -
  • Agencia EFE
Trump dice que liderazgo iraní está en caos total y es incapaz de representar al país

Fotografía de archivo del presidente estadounidense, Donald Trump.

Fotografía: EFE

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el Gobierno iraní está sumido en un "caos total" y es "incapaz" de representar a una nación "fallida", horas después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran la primera acción militar contra Teherán en aproximadamente un mes.

"Irán es oficialmente una nación fallida. ¡Está acabada! No tiene Armada, no tiene Fuerza Aérea, no tiene moneda, no les está pagando a sus soldados ni a la policía, la inflación está en el 300 % y su liderazgo está en un caos total, incapaz de representar debidamente al país", escribió Trump en su red Truth Social.

Corea del Norte arremete contra la "política hostil" de EE.UU. pese a gestos de Trump

En el mismo mensaje, el mandatario agregó que lo "único que tiene (Teherán) son noticias falsas procedentes de EE. UU.", "la disposición a matar a sus manifestantes" y una "buena dosis de patrañas".

Trump insistió en que "ya hay más de 100.000 muertos" por las protestas contra el liderazgo iraní, que "debe ser juzgado por crímenes de guerra contra la humanidad".

En la misma red, el presidente compartió este domingo un video generado con inteligencia artificial en el que se muestra la destrucción de la isla iraní de Jarg, principal terminal petrolera del país.

Las publicaciones llegan horas después del primer ataque estadounidense contra objetivos iraníes en un mes, que alcanzaron la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz.

Trump dice que es "seis veces más popular" que Lincoln o Washington

La acción militar tuvo como objetivo destruir cohetes cargados con minas marinas que la Guardia Revolucionaria iraní pretendía colocar en esa vía estratégica para el transporte global de petróleo, confirmó el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

Según las autoridades de Teherán, al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas en el bombardeo, al que Irán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes.

En medio de unas conversaciones de paz estancadas a más de medio año de iniciada la guerra, Washington anunció un paquete severo de sanciones para presionar a la República Islámica dando la impresión de que su Administración iba a optar principalmente por la presión económica.

Sin embargo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aclaró luego que el Pentágono no descartaba seguir llevando a cabo "ataques cinéticos" contra objetivos iraníes si fuera necesario.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias