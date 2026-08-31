Corea del Norte arremete contra la "política hostil" de EE.UU. pese a gestos de Trump

Pyongyang, Corea del Norte. Corea del Norte acusó este lunes a Washington de mantener una "política hostil", a pesar de los recientes gestos de acercamiento del presidente estadounidense, Donald Trump, que recientemente dijo que prevé reunirse este año con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un. "No hay el más mínimo cambio en nuestra política hacia Estados Unidos: responderemos a su política invariablemente hostil con la postura más firme hasta el final", dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano en un comunicado difundido por la agencia estatal KCNA.

Pionyang criticó que funcionarios estadounidenses reiteraron el miércoles pasado el compromiso de Washington con la "desnuclearización completa" de la península coreana. El comunicado también defendió las armas nucleares como una "garantía absoluta" para salvaguardar la soberanía norcoreana y afirmó que el actual estatus del país, consagrado en su ley suprema, "no se ve debilitado ni diluido" por las reiteradas declaraciones estadounidenses sobre la desnuclearización. También se pronunció en contra del reciente anuncio sobre los ejercicios militares de cuatro días Freedom Edge entre Washington, Seúl y Tokio, que se llevarán a cabo a partir del próximo lunes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse