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Corea del Norte arremete contra la "política hostil" de EE.UU. pese a gestos de Trump

Pionyang criticó que funcionarios estadounidenses reiteraron el miércoles pasado el compromiso de Washington con la "desnuclearización completa" de la península coreana

  • Actualizado: 31 de agosto de 2026 a las 06:56 -
  • Agencia EFE
Corea del Norte arremete contra la política hostil de EE.UU. pese a gestos de Trump

El líder norcoreano Kim Jong-un en una foto de archivo.

Fotografía: EFE

Pyongyang, Corea del Norte. Corea del Norte acusó este lunes a Washington de mantener una "política hostil", a pesar de los recientes gestos de acercamiento del presidente estadounidense, Donald Trump, que recientemente dijo que prevé reunirse este año con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un.

"No hay el más mínimo cambio en nuestra política hacia Estados Unidos: responderemos a su política invariablemente hostil con la postura más firme hasta el final", dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano en un comunicado difundido por la agencia estatal KCNA.

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Pionyang criticó que funcionarios estadounidenses reiteraron el miércoles pasado el compromiso de Washington con la "desnuclearización completa" de la península coreana.

El comunicado también defendió las armas nucleares como una "garantía absoluta" para salvaguardar la soberanía norcoreana y afirmó que el actual estatus del país, consagrado en su ley suprema, "no se ve debilitado ni diluido" por las reiteradas declaraciones estadounidenses sobre la desnuclearización.

También se pronunció en contra del reciente anuncio sobre los ejercicios militares de cuatro días Freedom Edge entre Washington, Seúl y Tokio, que se llevarán a cabo a partir del próximo lunes.

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Trump ordenó este mes reducir las maniobras militares Ulchi Freedom Shield (UFS), uno de los dos ejercicios anuales más importantes entre Seúl y Washington, en un intento de reactivar el diálogo con Pionyang. Posteriormente, afirmó haber mantenido intercambios "muy positivos" con Kim Jong-un, con quien busca una reunión este año.

Pionyang, sin embargo, realizó pruebas de misiles al mismo tiempo que se llevaba a cabo el UFS reducido. Por su parte, Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, sostuvo que el recorte no modificaba la naturaleza hostil de los ejercicios y dijo desconocer la supuesta comunicación reciente entre Kim y Trump.

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Agencia EFE
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